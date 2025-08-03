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Дубайский эффект: как шоколад из ОАЭ вознес фисташки на вершину славы

Рекордный урожай, но цены на фисташки растут
1:24
Экономика

Фисташки сейчас на волне популярности. После выхода "Дубайского шоколада" — батончика с фисташковым кремом от Fix Dessert Chocolatier в ОАЭ — фисташки заполнили социальные сети и меню ресторанов, появляясь в конфетах, выпечке и напитках.

фисташки
Фото: Own work by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
фисташки

Данные Yelp показывают, что интерес к фисташкам удвоился за последний год, а запросы на "фисташковый латте" выросли на 128%. Популярность "фисташкового шоколада" увеличилась на 8942%.

В 2023–2024 годах был собран рекордный урожай — 1,49 миллиарда фунтов, что совпало с запуском шоколадного производства в Дубае, способствующего росту популярности фисташек. Министерство сельского хозяйства США ожидает, что в 2025–2026 годах урожай превысит эти показатели.

Половинки и кусочки фисташек стоят на 17% дороже, чем год назад, обеспечивая более высокую прибыль для фермеров. Джим Зайон из Meridian Growers отмечает, что фисташки стали настоящим трендом. Примерно 60-70% американских фисташек продается за границу, большая часть поставок идет в Китай, пишет Bloomberg,

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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