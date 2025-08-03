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Меняет поставщика: Грузия делает ставку на российскую свинину

Грузия переориентировалась на импорт свинины из России
1:33
Экономика

Согласно информации, предоставленной агентством BM.GE со ссылкой на Национальное агентство статистики (Geostat), в первой половине текущего года Грузия значительно увеличила закупки свинины из России.

Зажарка из свинины с луком
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зажарка из свинины с луком

В период с января по июнь объем импорта в денежном эквиваленте составил 7,8 миллиона долларов, что почти в 33 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Увеличение поставок свинины из России частично компенсирует сокращение импорта из Белоруссии, которая до недавнего времени была основным поставщиком данной продукции на грузинский рынок.

Россия исторически являлась ключевым поставщиком живых свиней в Грузию. По данным местного портала Commersant.ge, в 2024 году страна импортировала 21,8 тысячи голов скота на общую сумму 33,2 миллиона долларов. В годовом сравнении эти показатели выросли на 18,8% и 19,4% соответственно. Доля России в общем объеме импорта живых свиней достигла 99,8%, при этом незначительные поставки осуществлялись также из Дании. Информация об импорте живых свиней в Грузию за 2025 год на данный момент отсутствует, согласно "Ъ".

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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