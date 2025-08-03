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Орбан идёт ва-банк: Венгрия заблокирует бюджет ЕС, если не разморозят её средства

Орбан: Вышеградская группа остановит безумные идеи ЕС по бюджету
2:05
Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Вышеградская группа (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) планирует остановить безумные идеи, продвигаемые в ЕС, по принятию следующего долгосрочного бюджета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Фото: Подписание международных договоров by Palácio do Planalto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В телеинтервью Орбан подчеркнул, что Вышеградская группа может заблокировать финансовое соглашение ЕС, если они будут действовать единообразно. Он напомнил, что следующий европейский бюджет должен быть единогласно одобрен всеми государствами-членами ЕС.

Орбан выразил недовольство предложенным бюджетом на 2028-2034 годы, утверждая, что большая часть расходов будет направлена на Украину. Он назвал это "не европейским, а украинским бюджетом" и предостерег, что это отвлечет ресурсы от стран ЕС.

Он также заявил, что Венгрия не поддержит новый бюджет, пока не будут разблокированы ее средства, которые Брюссель заморозил.

Орбан предупредил, что попытки ЕС приблизить Украину к членству могут привести к конфликту в Центральной Европе. Он считает, что признание Украины будет означать признание войны.

Говоря о Польше, Орбан похвалил бывшего премьера-министра Матеуша Моравецкого за экономические успехи и выразил надежду на его возвращение к власти. Он отметил, что политическая сила Польши помогала защищать Венгрию от давления со стороны ЕС. 

Орбан также положительно отозвался о чешской политике и предсказал возвращение Андрея Бабиша к власти, так как его партия ANO лидирует в опросах перед предстоящими выборами в апреле следующего года. Усилия Роберта Фицо из Словакии в этом направлении также не остались без внимания, пишет Zero Hedge.

По словам венгерского премьер-министра, в делах ЕС долгое время доминировали Франция и Германия. В ближайшем будущем Вышеградская четверка будет противостоять им.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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