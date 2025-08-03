20 миллиардов на кону: кто из российских миллиардеров сорвал куш в этом году, а кто прогорел

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1:15
Экономика

Согласно "Индексу миллиардеров" Bloomberg, основанному на оценке стоимости акций компаний, совокупное состояние самых состоятельных российских предпринимателей увеличилось на $20,163 млрд с начала текущего года.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Павел Дуров, один из основателей Telegram, значительно увеличил своё состояние, которое теперь оценивается в 14,3 миллиарда долларов. В начале года его капитал составлял 3,27 миллиарда долларов.

Алишер Усманов, акционер компании "Металлоинвест", тоже не остался в стороне — его состояние возросло до 16,3 миллиарда долларов, начав с 3,12 миллиарда долларов.

Однако не всем везет. Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, понес серьезные потери: его состояние сократилось до 22,2 миллиарда долларов, с 3,58 миллиарда долларов.

Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает состояние 500 самых богатых людей мира, публикуется с марта 2012 года. 

Уточнения

А́кция эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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