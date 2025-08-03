Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные назвали келпинг новой формой поведения китообразных в дикой природе
Выставка WAIC 2025: китайские роботы-гуманоиды продемонстрировали боевые навыки
Водителю грозит выплата 70 тысяч за моральный вред после аварии с самокатом
Оформляйте дарение квартиры через нотариуса — с 13 января 2025 года это обязательно
Обжарьте сухие макароны и добавьте тушенку — получится сытное блюдо за 30 минут
Интерьер дома Стаса Михайлова поразил: итальянский шик за миллиард рублей
Последние минуты жизни Флако Хименеса: откровение сына раскрывает тайну
Когда бородавка опасна: рекомендации по удалению от дерматологов
Ученые выяснили: чемодан – рассадник бактерий! Инструкция по очистке

Кошельки толстеют? Сколько россиян получает шестизначные суммы

Зарплаты россиян: Росстат зафиксировал увеличение доли высокооплачиваемых работников
2:10
Экономика

В текущем году доля российских работников, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей, достигла 31,9% от общего числа занятых.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда аналогичный показатель был почти вдвое ниже, наблюдается существенный рост.

Росстат проводит обследование структуры распределения зарплат каждые два года, подводя итоги по апрелю. В текущем исследовании приняли участие 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса, охватив 28,4 миллиона работников.

По данным ведомства, в апреле 31,9% российских работников получали зарплату до вычета налогов в размере от 100 тысяч рублей и выше. Два года назад этот показатель составлял 17,4%.

В текущем году 17,2% работников получали от 100 до 150 тысяч рублей, 6,9% — от 150 до 200 тысяч, 6,3% — от 200 до 400 тысяч рублей, а 1,5% — свыше 400 тысяч рублей.

Кроме того, 13,1% россиян зарабатывают в среднем от 80 до 100 тысяч рублей, 17% — от 60 до 80 тысяч. Еще 20,2% получают в месяц от 40 до 60 тысяч рублей, а 15,2% — от 22,4 до 40 тысяч.

Заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), составляющего 22,4 тысячи рублей, получают 2,6% работающих россиян. В 2023 году этот показатель составлял 2,4%, при этом МРОТ тогда был установлен на уровне 16,2 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие
Авто
Китайские автомобили с пробегом, от которых лучше отказаться: HAVAL F7 и другие Аудио 
Учёные МФТИ: выращенные на орбите кристаллы белков оказались рекордно качественными
Наука и техника
Учёные МФТИ: выращенные на орбите кристаллы белков оказались рекордно качественными Аудио 
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование
Домашние животные
Смена хозяина вызывает у кошки стресс и потерю привязанности — исследование Аудио 
Популярное
Пресноводный монстр весом 300 кг: рыба, которая выходит на сушу

Арапайма — это не просто гигантская рыба Амазонки, но и хранитель древних мифов. Узнайте о её потрясающих способностях и истории выживания.

Арапайма выживает вне воды до 24 часов — факты о рыбе Амазонки
У гигантского осьминога 9 мозгов и 3 сердца — он управляет каждой рукой отдельно
Этот океанский гигант имеет 9 мозгов, охотится на акул ночью и может вырасти до размеров автобуса
Историческая сенсация: Те-Каб-Чаак и его гробница ставят под сомнение всё, что мы знали о майя
Кошка уехала, а сердце осталось с вами: что происходит с животным после смены семьи
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Двигатель страдает каждое утро — и вы даже не замечаете: 5 привычек, которые его добивают
Замах на ядерный удар: Трамп хочет изменить расстановку сил у берегов России
Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле
Свет пробил атмосферу ада: чужая планета выдала эффект, который бывает только на Земле
Последние материалы
Интерьер дома Стаса Михайлова поразил: итальянский шик за миллиард рублей
Последние минуты жизни Флако Хименеса: откровение сына раскрывает тайну
Когда бородавка опасна: рекомендации по удалению от дерматологов
Ученые выяснили: чемодан – рассадник бактерий! Инструкция по очистке
Экологический сбор на греческих островах: как изменится стоимость для круизеров
Лук готов к сбору: 3 признака созревания, на которые стоит обратить внимание
Обнаружен новый межзвездный объект 3I/ATLAS: подробности и теории
Яркие шары на ЛЭП делают провода заметными для пилотов и спецтехники
Триумф и падения: кто из российских миллиардеров преуспел в 2025 году, а кто потерял миллиарды
Удобрение смородины картофельными очистками: экологичный способ повышения урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.