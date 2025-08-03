Кошельки толстеют? Сколько россиян получает шестизначные суммы

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Зарплаты россиян: Росстат зафиксировал увеличение доли высокооплачиваемых работников

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущем году доля российских работников, чья зарплата превышает 100 тысяч рублей, достигла 31,9% от общего числа занятых.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По сравнению с ситуацией двухлетней давности, когда аналогичный показатель был почти вдвое ниже, наблюдается существенный рост.

Росстат проводит обследование структуры распределения зарплат каждые два года, подводя итоги по апрелю. В текущем исследовании приняли участие 95,4 тысячи организаций, за исключением малого бизнеса, охватив 28,4 миллиона работников.

По данным ведомства, в апреле 31,9% российских работников получали зарплату до вычета налогов в размере от 100 тысяч рублей и выше. Два года назад этот показатель составлял 17,4%.

В текущем году 17,2% работников получали от 100 до 150 тысяч рублей, 6,9% — от 150 до 200 тысяч, 6,3% — от 200 до 400 тысяч рублей, а 1,5% — свыше 400 тысяч рублей.

Кроме того, 13,1% россиян зарабатывают в среднем от 80 до 100 тысяч рублей, 17% — от 60 до 80 тысяч. Еще 20,2% получают в месяц от 40 до 60 тысяч рублей, а 15,2% — от 22,4 до 40 тысяч.

Заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), составляющего 22,4 тысячи рублей, получают 2,6% работающих россиян. В 2023 году этот показатель составлял 2,4%, при этом МРОТ тогда был установлен на уровне 16,2 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.





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