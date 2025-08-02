Аэродром в Великом Новгороде удивит всех — вот что с ним сделают к 2027 году

Минтранс поручил завершить ремонт аэродрома Кречевицы в 2027 году

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аэродром Кречевицы в Великом Новгороде может обрести вторую жизнь уже в 2027 году — именно такую цель поставили власти на недавней встрече, где обсудили не только воздушную гавань, но и ключевые вопросы развития всей транспортной сети региона. Подробности — ниже.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Аэродром

Ремонт аэродрома: сроки определены

Во время рабочей встречи с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов поднял тему восстановления аэродрома Кречевицы. Объект был передан в федеральную собственность, и теперь ему предстоит масштабная реконструкция.

Старт активной фазы — 18 августа. Именно на эту дату запланировано подписание контракта на разработку проектно-сметной документации.

После этого этапа планируется провести совещание с участием Росавиации прямо на площадке:

"После этой даты прошу вас организовать совещание с руководством Росавиации и всеми заинтересованными сторонами непосредственно на площадке Кречевицы, чтобы согласовать графики работ и обеспечить четкое понимание коллегами целей и темпов реализации проекта", — подчеркнул министр.

Цель: завершение всех работ в начале 2027 года.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги": регион в числе лидеров

В ходе обсуждения Дронов поделился успехами области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Результаты действительно впечатляют:

Доля нормативных региональных дорог достигла 69,5% (при плане 61%);

В агломерациях — 89,7%, что также превышает запланированные 85%.

Особенно важно: Новгородская область — в тройке лучших регионов по снижению смертности в ДТП.

"Благодаря принимаемым мерам Новгородская область входит в тройку лучших регионов по снижению смертности в ДТП, и в текущем году выполнение поставленных задач не вызывает сомнений", — отметил врио губернатора.

Развязки, трассы и газ: что ещё в планах

Транспортное развитие региона не ограничивается одним проектом. На встрече обсуждались и другие значимые направления:

строительство газопровода;

модернизация трассы А-122;

обустройство развязки на М-11;

ремонт федеральных трасс М-10 и маршрута Великий Новгород — Псков.

При этом министр подчеркнул, что проектирование и строительство должны учитывать интересы всех групп населения — от автомобилистов до маломобильных граждан.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.



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