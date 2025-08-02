Как Нижний Новгород стал точкой притяжения для промышленных роботов

НГТУ получит 295 млн рублей на центр промышленной робототехники

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России формируется новая точка притяжения для высокотехнологичных разработок. Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева (НГТУ) получил грант в размере 295 миллионов рублей на создание центра развития промышленной робототехники. Эта новость не просто об инновациях — она о том, как регион может стать лидером в цифровой трансформации всей промышленности.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Робототехника

Почему именно НГТУ

Из 28 участников конкурсного отбора заявка нижегородского вуза заняла первое место. Такой успех стал возможен благодаря мощной экспертной и координационной поддержке со стороны Нижегородского научно-образовательного центра.

Что будет делать центр

Центр станет ядром региональной системы автоматизации и цифровизации производств. Его задачи — не только внедрение промышленных роботов на заводах, но и:

Технологический аудит предприятий,

Сопровождение процессов модернизации,

Подготовка кадров: более 250 специалистов в год получат практическое образование в этой сфере.

Прямая речь

"Внедрение современных робототехнических решений сокращает количество ручных операций и повышает технологическую точность. Центр роботизации должен дать импульс технологической модернизации предприятий и укрепить позиции Нижегородской области как центра инженерных компетенций федерального уровня", — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как всё будет устроено

Финансирование будет поэтапным и рассчитано до 2027 года. Программа грантов разработана Минпромторгом России, а оператором выступил Университет Иннополис — флагманский вуз в области ИТ и робототехники.

Контекст: кто уже впереди

Первый подобный центр появился именно в Иннополисе в 2024 году. В рамках федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" в стране создаётся сеть таких центров, объединяющих разработчиков, инженеров, производственников и студентов. Их цель — обеспечить доступ всех участников рынка к единой инфраструктуре и профессиональной среде.

Кроме того, в январе 2025 года стало известно, что компания Promobot из Перми получит от Минпромторга не менее 183 млн рублей на создание нового федерального центра.

Что это значит для региона

Создание центра — не просто очередной проект. Это:

Точка роста для высокотехнологичных производств,

Импульс для инженерного образования,

Инфраструктурная база для модернизации промышленных предприятий.

Нижегородская область встраивается в масштабную трансформацию страны в сторону "умного" производства — и делает это с опережением.

Уточнения

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства.



Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, НГТУ — техническое высшее учебное заведение Нижнего Новгорода.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.