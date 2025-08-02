Сенсационная отставка: как Трамп использует шанс изменить банковскую политику

Адриана Куглер покидает пост управляющей ФРС: что это значит для экономики США

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Федеральной резервной системы Адриана Куглер объявила, что покинет свой пост на следующей неделе. Это открывает возможность для президента США Дональда Трампа назначить нового члена центрального банка, который состоит из семи управляющих.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Торговые деньги

Куглер отметила в своем заявлении, что для нее было честью работать в Совете управляющих ФРС, особенно в такой критический период, когда необходимо было снизить инфляцию и поддерживать рынок труда.

Трамп часто критиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за его отказ снизить процентные ставки. Новый кандидат Трампа может поддержать более агрессивный подход, но это может повлиять на независимость центрального банка, поскольку срок полномочий управляющих составляет 14 лет.

Конфликт между Трампом и Пауэллом, который старается не реагировать на критику президента, может обостриться во время утверждения нового кандидата. Если республиканцы в сенате объединятся, Трамп сможет продвинуть своего кандидата без поддержки демократов, пишет Business Insider.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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