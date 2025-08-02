От пассажиров к новым владельцам: что ждёт Ялтинский порт

Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Крыма нашли покупателя на один из портов региона — АО "Ялтинский морской порт" теперь принадлежит ООО "Черноморское развитие", которое стало единственным участником торгов.

Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ порт

Порт был продан за 1,494 миллиарда рублей, что соответствует первоначальной цене. Уставной капитал порта оценивается в 1,644 миллиарда.

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило порт на торги 1 июля, параллельно с АО "Евпаторийский морской порт", но позже решили отменить продажу второго.

Ялтинский порт специализируется на пассажирских перевозках и располагается на 26 земельных участках общей площадью 13,5 га. По состоянию на 31 марта этого года там работали 146 человек, а выручка едва превысила 16 миллионов рублей при убытке в 29,8 миллионов, пишет "Фонтанка".

ООО "Черноморское развитие" на 99,99% принадлежит компании ЗПИФ "Ангаже", которая также контролирует ООО "Порт Ламос". Директор "Порт Ламос" Денис Наумов участвует в создании яхтенной марины как инвестор и ранее приобрел недвижимость в Балаклаве.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.





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