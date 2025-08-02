Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
Лучшие сорта зелени для августовского посева в теплице

От пассажиров к новым владельцам: что ждёт Ялтинский порт

Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
1:26
Экономика

Власти Крыма нашли покупателя на один из портов региона — АО "Ялтинский морской порт" теперь принадлежит ООО "Черноморское развитие", которое стало единственным участником торгов.

порт
Фото: commons.wikimedia.org by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
порт

Порт был продан за 1,494 миллиарда рублей, что соответствует первоначальной цене. Уставной капитал порта оценивается в 1,644 миллиарда.

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило порт на торги 1 июля, параллельно с АО "Евпаторийский морской порт", но позже решили отменить продажу второго.

Ялтинский порт специализируется на пассажирских перевозках и располагается на 26 земельных участках общей площадью 13,5 га. По состоянию на 31 марта этого года там работали 146 человек, а выручка едва превысила 16 миллионов рублей при убытке в 29,8 миллионов, пишет "Фонтанка".

ООО "Черноморское развитие" на 99,99% принадлежит компании ЗПИФ "Ангаже", которая также контролирует ООО "Порт Ламос". Директор "Порт Ламос" Денис Наумов участвует в создании яхтенной марины как инвестор и ранее приобрел недвижимость в Балаклаве.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Домашние животные
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят Аудио 
Рыбаки объясняют, почему краснопёрка не подходит для вяления и жарки
Домашние животные
Рыбаки объясняют, почему краснопёрка не подходит для вяления и жарки Аудио 
Собчак высказалась о скандале в семье Дмитрия Диброва с идеальной картинкой в соцсетях
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о скандале в семье Дмитрия Диброва с идеальной картинкой в соцсетях Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
Лучшие сорта зелени для августовского посева в теплице
Эта техника массажа с обычными ложками может визуально омолодить лицо за 7 минут в день
Подушки, адаптеры и треугольники для ремней небезопасны для ребёнка в машине
Семейный способ сделать пирог лёгким и пышным: взбейте яйца с маслом и солью
Тюмень столкнулась с преждевременной осенью: экологи бьют тревогу
Полёты над Антарктидой: почему опытные пилоты избегают этого маршрута
Сын Марии Погребняк обвинил мать в том, что она убила его футболистов
Нарежьте помидоры и обжарьте с чесноком — получится густой соус для пасты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.