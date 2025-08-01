Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики

Долги на миллиарды прощены: почему в выигрыше оказались именно эти 28 регионов

Минфин России списал регионам 58,3 млрд рублей бюджетных кредитов
2:47
Экономика

На фоне растущего внимания к экономической поддержке субъектов Федерации, Министерство финансов России сделало мощный шаг: 1 августа ведомство списало бюджетные кредиты на сумму 58,3 млрд рублей в 28 регионах. Такое решение не только облегчает долговую нагрузку, но и напрямую связано с тем, как эффективно регионы тратили средства в прошлом году.

списание долгов
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
списание долгов

Кто получил списание и на какую сумму

В числе счастливчиков — 28 регионов, включая как республики Северного Кавказа, так и субъекты Дальнего Востока и Сибири. Вот некоторые из них:

  • Республика Адыгея
  • Дагестан, Бурятия, Крым
  • Алтайский, Ставропольский, Хабаровский края
  • Архангельская, Омская, Свердловская области
  • Еврейская автономная область и другие.

Общая сумма — 58,3 млрд рублей, причем в большинстве случаев это полное списание задолженности по ранее выданным бюджетным займам.

Почему именно эти регионы

Ответ кроется в прошлом годе: именно эти субъекты РФ направили значительные средства на приоритетные направления. 

"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 млрд рублей. Задолженность списана 28 регионам", — указано на сайте Минфина.

Ключевым критерием стало целевое и эффективное расходование полученных ранее средств. Поддержка коснулась тех, кто направил средства на социально значимые и стратегические сферы.

На что тратились деньги

Вот основные направления, на которые шли средства:

  • Жилищно-коммунальное хозяйство
  • Переселение из аварийного жилья
  • Обновление общественного транспорта
  • Поддержка промышленных фондов и инвестиционных проектов
  • Социальные меры, связанные со специальной военной операцией
  • Реализация мастер-планов городов в ДФО и Арктике
  • Развитие инфраструктуры опорных населённых пунктов

Именно такие вложения стали основанием для частичного или полного списания долгов — своеобразная "наградная система" за дисциплину и инициативу.

Дополнительные меры поддержки

Кроме списания долгов правительство также направит ещё 5,6 млрд рублей на сбалансированность региональных бюджетов. Это поможет обеспечить стабильное исполнение социальных обязательств и реализацию нацпроектов в условиях макроэкономических вызовов.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год. 

Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Хрустящие огурцы по-польски: заготовьте на зиму с минимальными усилиями
Еда и рецепты
Хрустящие огурцы по-польски: заготовьте на зиму с минимальными усилиями Аудио 
Породы собак, подходящие для новичков: мнение кинологов
Домашние животные
Породы собак, подходящие для новичков: мнение кинологов Аудио 
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
Домашние животные
"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят Аудио 
Популярное
Гигантская акула весом 7,5 центнера: новая сенсация в мире океанских исследований

Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.

Гигантская большая белая акула длиной 7,5 центнера обнаружена у побережья Нантакета
Необычные акулы замечены у Калифорнии — мир на пороге открытия
Глубоководный сюрприз: мутанты с плавниками как крылья и черной кожей — новая акула-убийца
Не рискуй: 6 китайских машин с пробегом, от которых лучше держаться подальше
Мини-собака, с которой не скучно: как ухаживать за тойпуделем и избежать проблем
Источники белка обсудили на пресс-конференции Института питания Анжела Якубовская Футуризм 30-х: выдвижные фары стали проклятьем для автопрома Сергей Милешкин Эрдоган принял Токаева как соотечественника. Держит ли Турция отношения с Казахстаном под контролем? Любовь Степушова
Хозяева в растерянности: кот всегда голоден, но дело совсем не в еде
Скандал в семье Дмитрия Диброва: Собчак раскрыла шокирующую правду
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Бразилия прекратила поставки нефти в США
Последние материалы
Диетолог назвала вредные для завтрака продукты: мясо, газировка, кофе и другие
Ялтинский порт продан: кто купил и за сколько
Альтернатива панко — курица в овсяной панировке в аэрофритюрнице
В каких ситуациях стоит выключить ESP: ответ от сотрудников ГИБДД
Больше никаких секущихся волос: натуральные масла, которые действительно работают
Профилактика жирования томатов: полив, удобрения и освещение для здорового урожая
Виктория Боня рассказала о новом виде мошенничества
Компрессионная одежда снижает боль и отёчность после тренировок — данные метаанализа
Гепатит D: смертность от рака печени и цирроза возрастает из-за недостаточной диагностики
Базаркина: преданность собаки зависит от генов и ухода, а не от происхождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.