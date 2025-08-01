Долги на миллиарды прощены: почему в выигрыше оказались именно эти 28 регионов

На фоне растущего внимания к экономической поддержке субъектов Федерации, Министерство финансов России сделало мощный шаг: 1 августа ведомство списало бюджетные кредиты на сумму 58,3 млрд рублей в 28 регионах. Такое решение не только облегчает долговую нагрузку, но и напрямую связано с тем, как эффективно регионы тратили средства в прошлом году.
В числе счастливчиков — 28 регионов, включая как республики Северного Кавказа, так и субъекты Дальнего Востока и Сибири. Вот некоторые из них:
Общая сумма — 58,3 млрд рублей, причем в большинстве случаев это полное списание задолженности по ранее выданным бюджетным займам.
Ответ кроется в прошлом годе: именно эти субъекты РФ направили значительные средства на приоритетные направления.
"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 млрд рублей. Задолженность списана 28 регионам", — указано на сайте Минфина.
Ключевым критерием стало целевое и эффективное расходование полученных ранее средств. Поддержка коснулась тех, кто направил средства на социально значимые и стратегические сферы.
Вот основные направления, на которые шли средства:
Именно такие вложения стали основанием для частичного или полного списания долгов — своеобразная "наградная система" за дисциплину и инициативу.
Кроме списания долгов правительство также направит ещё 5,6 млрд рублей на сбалансированность региональных бюджетов. Это поможет обеспечить стабильное исполнение социальных обязательств и реализацию нацпроектов в условиях макроэкономических вызовов.
Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.
Фина́нсы (фр. finances — де́нежные сре́дства, де́ньги) в российской научной и учебной литературе определяются как совокупность экономических отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
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