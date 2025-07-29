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Ультиматум России: что задумал Трамп и чем это обернётся — последствия почувствуют все

США готовы ввести 100% пошлины на российскую нефть и призвать к этому ЕС
2:29
Экономика

Нефтяной рынок на пороге потрясений? Президент США Дональд Трамп снова в центре внимания. Он заявил, что Соединённые Штаты увеличат добычу нефти, если введённые ими пошлины против России и её партнёров вызовут перебои с поставками энергоносителей. Заявление прозвучало во время разговора с журналистами на борту президентского самолёта, когда Трамп возвращался из Абердина в Вашингтон.

Нефтяной налог США
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтяной налог США

"Я об этом не тревожусь. В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим [добычу]. Я имею в виду, что стоимость нефти сейчас довольно низкая", — отреагировал президент США на вопрос о возможных сбоях на нефтяном рынке.

Штаты усиливают давление: осталось 10 дней

Ранее Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% на поставки из России и на её основных торговых партнёров. Это может произойти, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не достигнут соглашения по украинскому вопросу. Однако теперь срок сокращён — Трамп решил ускорить процесс.

"Я решил сократить упомянутый 50-дневный срок до 10 дней", — добавил он, отвечая на уточняющие вопросы журналистов.

Такой ультиматум явно направлен на ускорение дипломатических решений. Но, судя по реакции, Кремль пока не спешит вступать в игру.

Ответа не последовало: "Жаль"

Американский лидер признал, что пока не получил официальной реакции из Москвы.

"Я не получил никакого ответа. Жаль", — сказал он.

На фоне грозных заявлений со стороны США в Кремле предпочитают сдержанность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва знакома с позицией Вашингтона, но не заинтересована в контактах на высшем уровне.

Поддержка союзников: Европа под прицелом

Дополнительное давление будет оказываться и через союзников. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен убедить европейские страны последовать его примеру, если пошлины в отношении покупателей российской нефти всё же будут введены.

Такой шаг может привести к серьёзной перезагрузке мирового энергетического рынка — и Соединённые Штаты явно готовы к этой трансформации, включая и собственное усиление добычи.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, передачи, накопления и использования энергетических ресурсов всех видов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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