Нефть Brent резко пошла вверх — что случилось с баррелем за один вечер

Нефтяной рынок снова бурлит — цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года впервые за месяц превысила отметку $73 за баррель. Такое стремительное движение наблюдалось последний раз 23 июня. Торги на лондонской бирже ICE показали уверенный рост, который привлёк внимание аналитиков и трейдеров.
К 21:53 по московскому времени стоимость Brent подскочила на 3,78%, достигнув $73,06 за баррель. Это максимальный показатель за последние пять недель.
Спустя всего четыре минуты, в 21:57, котировки немного скорректировались — фьючерс торговался по $72,83, что всё равно означало рост на 3,45%.
Американская нефть WTI тоже не осталась в стороне. Фьючерс с поставкой в сентябре подорожал на 4,35%, до $69,51 за баррель. Это один из самых значительных скачков за последние недели, что может сигнализировать о глобальных рыночных сдвигах.
Цены на нефть продолжают демонстрировать волатильность — фьючерсы на Brent с поставкой в октябре преодолели отметку $73 за баррель впервые за месяц, прибавив более 3%. Подъём котировок наблюдается и по WTI, что может свидетельствовать о восстановлении спроса или изменении рыночных ожиданий. Дальнейшее поведение рынка будет зависеть от макроэкономических факторов, включая данные по запасам и геополитические риски.
Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.
Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.
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"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.