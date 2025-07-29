Нефть Brent резко пошла вверх — что случилось с баррелем за один вечер

Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой выросла до $73,06 за баррель

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефтяной рынок снова бурлит — цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года впервые за месяц превысила отметку $73 за баррель. Такое стремительное движение наблюдалось последний раз 23 июня. Торги на лондонской бирже ICE показали уверенный рост, который привлёк внимание аналитиков и трейдеров.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use цены на нефть

Как изменялись цены

К 21:53 по московскому времени стоимость Brent подскочила на 3,78%, достигнув $73,06 за баррель. Это максимальный показатель за последние пять недель.

Спустя всего четыре минуты, в 21:57, котировки немного скорректировались — фьючерс торговался по $72,83, что всё равно означало рост на 3,45%.

Что с WTI

Американская нефть WTI тоже не осталась в стороне. Фьючерс с поставкой в сентябре подорожал на 4,35%, до $69,51 за баррель. Это один из самых значительных скачков за последние недели, что может сигнализировать о глобальных рыночных сдвигах.

Почему это важно

Brent пробила важный психологический уровень — $73 за баррель.

Рост более чем на 3% за один торговый день — редкость в спокойный сезон.

Динамика WTI подтверждает общее повышение спроса или изменение настроений инвесторов.

Цены на нефть продолжают демонстрировать волатильность — фьючерсы на Brent с поставкой в октябре преодолели отметку $73 за баррель впервые за месяц, прибавив более 3%. Подъём котировок наблюдается и по WTI, что может свидетельствовать о восстановлении спроса или изменении рыночных ожиданий. Дальнейшее поведение рынка будет зависеть от макроэкономических факторов, включая данные по запасам и геополитические риски.

Уточнения

Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.



Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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