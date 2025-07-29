Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мусаев разгневан после поражения Краснодара в Кубке России: забудьте о чемпионстве
Как безопасно заправлять автомобиль: самые распространённые ошибки водителей на АЗС
Проблемные вещи для самолета: что не стоит носить в ходе полета
Адвокат Прилучного Оксана Даниелова создала центр защиты прав пациентов после смерти мужа
Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом
Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix
Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом
Нестандартная фигура — не проблема! Узнайте, как выбрать стильную одежду, которая будет идеально сидеть

Нефть Brent резко пошла вверх — что случилось с баррелем за один вечер

Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой выросла до $73,06 за баррель
2:13
Экономика

Нефтяной рынок снова бурлит — цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года впервые за месяц превысила отметку $73 за баррель. Такое стремительное движение наблюдалось последний раз 23 июня. Торги на лондонской бирже ICE показали уверенный рост, который привлёк внимание аналитиков и трейдеров.

цены на нефть
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
цены на нефть

Как изменялись цены

К 21:53 по московскому времени стоимость Brent подскочила на 3,78%, достигнув $73,06 за баррель. Это максимальный показатель за последние пять недель.

Спустя всего четыре минуты, в 21:57, котировки немного скорректировались — фьючерс торговался по $72,83, что всё равно означало рост на 3,45%.

Что с WTI

Американская нефть WTI тоже не осталась в стороне. Фьючерс с поставкой в сентябре подорожал на 4,35%, до $69,51 за баррель. Это один из самых значительных скачков за последние недели, что может сигнализировать о глобальных рыночных сдвигах.

Почему это важно

  • Brent пробила важный психологический уровень — $73 за баррель.
  • Рост более чем на 3% за один торговый день — редкость в спокойный сезон.
  • Динамика WTI подтверждает общее повышение спроса или изменение настроений инвесторов.

Цены на нефть продолжают демонстрировать волатильность — фьючерсы на Brent с поставкой в октябре преодолели отметку $73 за баррель впервые за месяц, прибавив более 3%. Подъём котировок наблюдается и по WTI, что может свидетельствовать о восстановлении спроса или изменении рыночных ожиданий. Дальнейшее поведение рынка будет зависеть от макроэкономических факторов, включая данные по запасам и геополитические риски.

Уточнения

Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года

"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.

Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине Любовь Степушова Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом
Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix
Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом
Нестандартная фигура — не проблема! Узнайте, как выбрать стильную одежду, которая будет идеально сидеть
Певицу Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск за высказывание об Украине
Зоологи рассказали, что означает положение ушей у кошек
30 июля: День дружбы, лягушачий дождь и Санта-Барбара
Три часа в день перед телевизором повышают смертность — по данным научных исследований
Пожар в жилом районе под Самарой: сгорели шесть домов-самостроев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.