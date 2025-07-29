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Кипр в огне: пламя уничтожило тысячу виноградников — аграрии в отчаянии

13000 гектаров угодий уничтожены огнём на Кипре: аграрный сектор в кризисе
1:09
Экономика

Согласно информации, опубликованной Кипрской организацией сельскохозяйственных выплат, масштабный пожар, бушевавший на юге Кипра в период с 23 по 25 июля, нанес значительный ущерб земельным ресурсам. 

Огонь уничтожил свыше 4 тысяч земельных участков, включая более 1,7 тысячи виноградных плантаций.

Сообщается, что в районе Лимассола огнем было уничтожено 4,3 тысячи земельных наделов, что составляет более 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В частности, пострадали 1712 виноградников, занимающих площадь 5,2 тысячи гектаров, а также 1,5 тысячи пахотных земель.

Кроме того, пламя уничтожило 700 гектаров оливковых рощ и фруктовых садов, а также более 500 гектаров пастбищ. В результате пожара погибло около сотни сельскохозяйственных животных, а на пострадавшей территории располагалось 14 фермерских хозяйств, пишет "Агроэксперт".

Уточнения

Респу́блика Кипр (греч. Κυπριακή Δημοκρατία [kipriaˈki ðimokraˈti.a], тур. Kıbrıs Cumhuriyeti [ˈkɯbɾɯs ˈd͡ʒumhuɾijeti]) — островное государство на Ближнем Востоке (хотя вне географических критериев может считаться частью Европы), в восточной части Средиземного моря. Член Европейского союза с 1 мая 2004 года. Единственное государство в ЕС, географически полностью находящееся за пределами Европы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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