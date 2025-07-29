ХМАО зовет за длинным рублём: кто нужен региону и сколько готовы платить

В ХМАО в июле появилось более 380 новых вакансий с высоким заработком.
По округу средняя зарплата от компаний составляет 81,3 тысячи рублей.
Но есть вакансии, которые наиболее востребованы в округе, а потому чаще всего высокооплачиваемы. К таким относятся водители, курьеры и врачи. К примеру, в 30% вакансиях водителей указан заработок 200 тысяч рублей, пишет muksun.fm.
Как показало исследование, доход выше 200 тысяч рублей предлагают в основном в сфере перевозок, логистики, розничной торговли, строительства, IT, интернет-коммуникаций.
На июль самыми высокооплачиваемыми позициями считаются: руководитель строительного проекта (450 тыс. руб.), стоматолог-хирург (от 400 тыс. до миллиона), директор допофиса (от 350 тыс.), директор дилерского центра (от 350 тыс.), главный технолог (от 350 тыс.).
В этот рейтинг также попал автомаляр, которому готовы платить на руки от 300 тыс. рублей. А на должности руководителя отдела продаж в ХМАО можно заработать от 300 тыс. рублей.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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