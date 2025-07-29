Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомобиль Tenet T8 дебютирует на российском рынке: характеристики и особенности
Игорь Макаров опубликовал фото дочери после скандального заявления Леры Кудрявцевой
Музыкант из Казахстана сумел вернуть себе украденную в России песню
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни
Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки

ХМАО зовет за длинным рублём: кто нужен региону и сколько готовы платить

Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей
1:22
Экономика

В ХМАО в июле появилось более 380 новых вакансий с высоким заработком.

Офисные работники
Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Офисные работники

По округу средняя зарплата от компаний составляет 81,3 тысячи рублей.

Но есть вакансии, которые наиболее востребованы в округе, а потому чаще всего высокооплачиваемы. К таким относятся водители, курьеры и врачи. К примеру, в 30% вакансиях водителей указан заработок 200 тысяч рублей, пишет muksun.fm.

Как показало исследование, доход выше 200 тысяч рублей предлагают в основном в сфере перевозок, логистики, розничной торговли, строительства, IT, интернет-коммуникаций.
На июль самыми высокооплачиваемыми позициями считаются: руководитель строительного проекта (450 тыс. руб.), стоматолог-хирург (от 400 тыс. до миллиона), директор допофиса (от 350 тыс.), директор дилерского центра (от 350 тыс.), главный технолог (от 350 тыс.).

В этот рейтинг также попал автомаляр, которому готовы платить на руки от 300 тыс. рублей. А на должности руководителя отдела продаж в ХМАО можно заработать от 300 тыс. рублей.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Дональд Трамп требует наказать певицу Бейонсе в рамках уголовного дела
Учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и развитием болезни Альцгеймера
Исследование показало, что увеличение мышечной массы всего на 2% поможет вам сжигать жир
Постепенное добавление овощей и фруктов улучшает баланс нутриентов в рационе
Эксперты объясняют, как использовать старые губки для ухода за растениями
Жёсткие диеты, отказ от углеводов и массаж не помогают похудеть — подтверждают исследования
Родители Яниса Тиммы требуют уголовного дела против Анны Седоковой: новые детали
Нежная мусака: пошаговый рецепт, который гарантирует идеальный результат каждый раз
Как убрать завитки и пушистость: 5 шагов к здоровым волосам
Тайвань делает ставку на старого монстра: зачем стране танки, провалившиеся в Украине?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.