ХМАО зовет за длинным рублём: кто нужен региону и сколько готовы платить

Стройка, IT, торговля: в каких сферах в ХМАО предлагают зарплаты выше 200 тысяч рублей

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ХМАО в июле появилось более 380 новых вакансий с высоким заработком.

Фото: commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офисные работники

По округу средняя зарплата от компаний составляет 81,3 тысячи рублей.

Но есть вакансии, которые наиболее востребованы в округе, а потому чаще всего высокооплачиваемы. К таким относятся водители, курьеры и врачи. К примеру, в 30% вакансиях водителей указан заработок 200 тысяч рублей, пишет muksun.fm.

Как показало исследование, доход выше 200 тысяч рублей предлагают в основном в сфере перевозок, логистики, розничной торговли, строительства, IT, интернет-коммуникаций.

На июль самыми высокооплачиваемыми позициями считаются: руководитель строительного проекта (450 тыс. руб.), стоматолог-хирург (от 400 тыс. до миллиона), директор допофиса (от 350 тыс.), директор дилерского центра (от 350 тыс.), главный технолог (от 350 тыс.).

В этот рейтинг также попал автомаляр, которому готовы платить на руки от 300 тыс. рублей. А на должности руководителя отдела продаж в ХМАО можно заработать от 300 тыс. рублей.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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