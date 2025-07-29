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Главпродукт переходит под крыло государства

Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки
1:57
Экономика

Компания "Главпродукт" перешла под контроль Российской Федерации.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Информация об изменении владельца основной юридической структуры холдинга, ООО "Промсельхозинвест", на государство была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 28 июля.

Ранее сообщалось, что 11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к американской Universal Beverage Company, ранее владевшей "Главпродуктом", и ее акционеру Леониду Смирнову о передаче основных активов холдинга в собственность государства.

Иск от Генпрокуратуры был подан в начале марта 2025 года, а в мае слушание дела перевели в закрытый формат.

Согласно судебным документам, основанием для иска являлась "защита государственных интересов в сфере обеспечения экономической независимости страны, признание сделок недействительными и взыскание денежных средств в пользу Российской Федерации".

По информации "Ведомостей", Генеральная прокуратура требовала изъятия ключевых компаний группы в пользу государства, обвиняя Леонида Смирнова в переводе около 1,4 миллиарда рублей на счета в американский JPMorgan Chase в обход действующих ограничений на отток капитала. Для маскировки средства переводились небольшими суммами до 10 миллионов рублей и оформлялись как выплаты прибыли компаниями ГК "Главпродукт".

В октябре 2024 года активы холдинга были переданы во временное управление Росимущества по указу президента Владимира Путина.

Компания "Главпродукт" была основана в 1999 году и оценивает свою долю на российском рынке мясных консервов примерно в 10%, молочных — около 7%, рыбных — до 3%.

Уточнения

Иск — требование, подаваемое в суд, судебное действие истца, обратившегося к помощи суда, чтобы обязать ответчика признать его право или исполнить то, что он должен.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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