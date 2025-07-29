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Цены на продукты в Пермском крае меняются: что подешевело

Пермский край: уровень инфляции превысил общероссийский показатель
1:27
Экономика

Уровень годовой инфляции поднялся до 9,51%, что превышает общий российский показатель в 9,40%.

в магазине
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
в магазине

Эти данные предоставило пермское отделение Центрального Банка РФ за период с мая 2024 по июнь текущего года, пишет properm.ru.

За год цены в регионе увеличились на 0,46%, причем больше всего подорожали услуги — на 0,84%. Центробанк связывает это с растущим спросом, который не успевает за предложением.

Что касается продуктов, то цены выросли на 0,61%. Особенно сильно подорожали морковь и картофель — на 16,80% и 82,74% соответственно. Причиной этого стали низкие урожаи в прошлом году, а также рост цен на какао, кофе и шоколад — на 17,81%.

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия увеличились даже больше, чем на большинство продуктов в целом — на 18,13%. Однако стоимость капусты, помидоров, сладкого перца, лука и зелени упала на 22,62% благодаря свежим урожаям с юга России и из соседних стран.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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