Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажиры Азимута не могут получить компенсацию после ЧП в Анталье
Военный эксперт: освобождение Новой Украинки и Темировки подорвало мобресурс ВСУ
Как выбрать между готовой квартирой и новостройкой: 5 плюсов и минусов
Учёные назвали три главных фактора риска рака печени
В Москве потушен пожар в новостройке на Большой Академической улице
Учёные заявили, что здоровье человека закладывается ещё в утробе матери
Маслята полезны для сердца и кожи, но не подходят детям и при болезнях ЖКТ
США ведут борьбу за контроль над антикоррупционной системой Украины
Число инвалидов в России сократилось на 6% с 2018 года — данные правительства

12% решили все: как тарифы изменили стальной рынок Индии

Импорт готовой стали в Индию упал на 30%
1:43
Экономика

Согласно данным, импорт готовой стали в Индию за первые три месяца финансового года, начавшегося в апреле, снизился почти на 30%.

сталь
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
сталь

Это связано с сокращением поставок из Китая и Японии. Индия импортировала 1,4 млн тонн готовой стали — на 28,8% меньше, чем в прошлом году, пишет Reuters.

Поставки из Китая упали на 45,8%, а из Японии — на 65,2%. В апреле Индия ввела временный тариф в 12% на импорт некоторых видов стали, чтобы ограничить поступление дешевой стали из Китая. Южная Корея стала крупнейшим экспортёром стали в Индию, с объемом поставок 0,5 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году.

Интересно, что Индия осталась нетто-импортёром, а экспорт стали снизился на 5,1%. Основным направлением экспорта стали Бельгия, где объем поставок увеличился на 40,8%. В то же время, поставки в США, Испанию и Непал возросли, а в Италию — сократились.

Внутри страны производство нерафинированной стали возросло на 11,2% и составило 40,6 млн тонн, а потребление готовой стали увеличилось на 7,9% до 38,3 млн тонн. Однако внутренние цены на арматуру снизились из-за слабого спроса и начала сезона дождей.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Импорт готовой стали в Индию упал на 30%
Китай ужесточит визовый режим на фоне подготовки к годовщине Победы
Причины чрезмерного лая у собак и способы научить их быть тише
ЕК: инфраструктура ЕС не готова к быстрой переброске войск в случае конфликта
Физическая нагрузка без дефицита калорий не уменьшает жир — по данным исследований
Врачи: после 60 лет давление до 140 на 90 может быть опасным
Ляйсан Утяшева рассказала о мечтах о третьей беременности
Исследование Университета Юты: токсичные отношения сильно ускоряют старение
Психолог раскрыла способ поставить хама на место одной фразой
Держателям банковских карт назвали операции, которые могут привести к блокировке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.