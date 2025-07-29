12% решили все: как тарифы изменили стальной рынок Индии

Импорт готовой стали в Индию упал на 30%

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным, импорт готовой стали в Индию за первые три месяца финансового года, начавшегося в апреле, снизился почти на 30%.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info сталь

Это связано с сокращением поставок из Китая и Японии. Индия импортировала 1,4 млн тонн готовой стали — на 28,8% меньше, чем в прошлом году, пишет Reuters.

Поставки из Китая упали на 45,8%, а из Японии — на 65,2%. В апреле Индия ввела временный тариф в 12% на импорт некоторых видов стали, чтобы ограничить поступление дешевой стали из Китая. Южная Корея стала крупнейшим экспортёром стали в Индию, с объемом поставок 0,5 млн тонн, что на 6,5% меньше, чем в прошлом году.

Интересно, что Индия осталась нетто-импортёром, а экспорт стали снизился на 5,1%. Основным направлением экспорта стали Бельгия, где объем поставок увеличился на 40,8%. В то же время, поставки в США, Испанию и Непал возросли, а в Италию — сократились.

Внутри страны производство нерафинированной стали возросло на 11,2% и составило 40,6 млн тонн, а потребление готовой стали увеличилось на 7,9% до 38,3 млн тонн. Однако внутренние цены на арматуру снизились из-за слабого спроса и начала сезона дождей.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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