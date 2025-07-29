Подарок или бомба замедленного действия: как безобидный перевод может лишить вас денег

Ваш перевод — их прибыль? Банки блокируют счета по 115-ФЗ — что нужно знать

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банки всё чаще блокируют счета, ссылаясь на распоряжения ЦБ, которые направлены на борьбу с терроризмом и мошенничеством.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина с кредитной картой

Особенно это касается рядовых граждан, когда блокируют счета по антиотмывочному закону 115-ФЗ — например, за обычные переводы в магазинах или друзьям.

Чаще всего средства удерживают на 30 дней, а иногда и дольше. Эксперты советуют при переводах указывать комментарии, такие как "подарок" или "помощь", чтобы уменьшить вероятность блокировки, пишет argumenti.ru.

В целом, такие меры могут выглядеть как желание банков просто воспользоваться чужими деньгами, либо заработать на дополнительных комиссиях за переводы, превышающие лимиты.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.



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