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Перевели деньги другу? Готовьтесь к блокировке карты

Держателям банковских карт назвали операции, которые могут привести к блокировке
1:56
Экономика

Блокировкой карты банк защищает себя и клиента от аферистов. Почему при этом возникают неудобства для держателей пластиковых средств платежа Pravda.Ru пояснил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Эксперт знает о ситуациях, когда банки лишают россиян доступа к их деньгам на счету на большие сроки, если денежная операция кажется кредитному учреждению подозрительной. Даже если перевёл на карту другу 10 тысяч рублей. Ордов объяснил подобные ситуации.

"Нет для нас с вами перечня четких условий, которые можно отнести к мошенническим, а есть защита банка, клиента от возможных мошеннических действий. Когда не типовая операция, первый раз вы пользуетесь картой, когда переводите большую сумму физическому лицу, а у этого человека постоянный поток небольших сумм, он является самозанятым, ведет какую-то коммерческую деятельность. Есть подозрительные лица, которым вы переводите, и вы об этом не узнаете. Банк предусмотрительно вам заблокирует и транзакцию, и карту до выяснения причин, которые вас заставляют переводить сумму", — говорит финансист.

Меньше всего претензий, по словам эксперта, к денежным операциям с зарплатных карт.

"Они у банка на отдельном учете, и в ней ваша личность подтверждается и ваш работодатель. К ним претензий обычно меньше. Поэтому если можно пользоваться зарплатной картой и удобно, то лучше ей отдать предпочтение. Как правило, с ними меньше проблем", — отметил экономист.

Психологически нужно быть готовым к тому, что карту могут заблокировать, подчеркивает Константин Ордов. Звонок в банк, продолжил эксперт, все оперативно прояснит.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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