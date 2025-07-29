Перевели деньги другу? Готовьтесь к блокировке карты

Держателям банковских карт назвали операции, которые могут привести к блокировке

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Блокировкой карты банк защищает себя и клиента от аферистов. Почему при этом возникают неудобства для держателей пластиковых средств платежа Pravda.Ru пояснил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

Эксперт знает о ситуациях, когда банки лишают россиян доступа к их деньгам на счету на большие сроки, если денежная операция кажется кредитному учреждению подозрительной. Даже если перевёл на карту другу 10 тысяч рублей. Ордов объяснил подобные ситуации.

"Нет для нас с вами перечня четких условий, которые можно отнести к мошенническим, а есть защита банка, клиента от возможных мошеннических действий. Когда не типовая операция, первый раз вы пользуетесь картой, когда переводите большую сумму физическому лицу, а у этого человека постоянный поток небольших сумм, он является самозанятым, ведет какую-то коммерческую деятельность. Есть подозрительные лица, которым вы переводите, и вы об этом не узнаете. Банк предусмотрительно вам заблокирует и транзакцию, и карту до выяснения причин, которые вас заставляют переводить сумму", — говорит финансист.

Меньше всего претензий, по словам эксперта, к денежным операциям с зарплатных карт.

"Они у банка на отдельном учете, и в ней ваша личность подтверждается и ваш работодатель. К ним претензий обычно меньше. Поэтому если можно пользоваться зарплатной картой и удобно, то лучше ей отдать предпочтение. Как правило, с ними меньше проблем", — отметил экономист.

Психологически нужно быть готовым к тому, что карту могут заблокировать, подчеркивает Константин Ордов. Звонок в банк, продолжил эксперт, все оперативно прояснит.

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