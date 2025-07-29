Азов и Волгодонск: кто станет следующим владельцем стратегических зерновых терминалов

Агрохолдинг "Степь", который входит в состав АФК "Система", начал искать покупателей для своих портовых активов в Азове и Волгодонске.
Общая мощность перевалки зерна на этих объектах превышает 2 миллиона тонн в год, и существует возможность расширения. Однако сделка пока не состоялась из-за разногласий по цене.
Терминал в Азове может перегружать до 1,5 миллиона тонн зерна ежегодно, а элеватор в Волгодонске — 600 тысяч тонн. Оба актива обладают потенциалом для увеличения мощностей и развития перевалки наливных грузов. EBITDA азовского терминала оценивается в 500 миллионов рублей в год с возможностью роста до 1 миллиарда рублей.
Вероятно, решение о продаже связано с ухудшением ситуации на рынке зернового экспорта. В сезоне 2024/25 поставки пшеницы из России сократились до 40,8 миллиона тонн по сравнению с 46 миллионами тонн годом ранее, что, по мнению аналитиков, связано со снижением урожая и низкими ценами.
В "Степи" рассчитывали на высокую оценку своих активов, но предложения потенциальных покупателей были признаны заниженными. Источники "Ъ" не исключают, что сделка может состояться позже при более выгодных условиях.
Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.
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