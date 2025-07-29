Азов и Волгодонск: кто станет следующим владельцем стратегических зерновых терминалов

Степь продаёт портовые активы: состоится ли сделка агрохолдинга

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агрохолдинг "Степь", который входит в состав АФК "Система", начал искать покупателей для своих портовых активов в Азове и Волгодонске.

Фото: commons.wikimedia.org by Iluha81, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ порт

Общая мощность перевалки зерна на этих объектах превышает 2 миллиона тонн в год, и существует возможность расширения. Однако сделка пока не состоялась из-за разногласий по цене.

Терминал в Азове может перегружать до 1,5 миллиона тонн зерна ежегодно, а элеватор в Волгодонске — 600 тысяч тонн. Оба актива обладают потенциалом для увеличения мощностей и развития перевалки наливных грузов. EBITDA азовского терминала оценивается в 500 миллионов рублей в год с возможностью роста до 1 миллиарда рублей.

Вероятно, решение о продаже связано с ухудшением ситуации на рынке зернового экспорта. В сезоне 2024/25 поставки пшеницы из России сократились до 40,8 миллиона тонн по сравнению с 46 миллионами тонн годом ранее, что, по мнению аналитиков, связано со снижением урожая и низкими ценами.

В "Степи" рассчитывали на высокую оценку своих активов, но предложения потенциальных покупателей были признаны заниженными. Источники "Ъ" не исключают, что сделка может состояться позже при более выгодных условиях.

Уточнения

Порт (от лат. portūs — «гавань, место посадки, пристань», ср. porta — «врата́, ворота; вход, выход, проход») — место, расположенное вблизи берега моря, озера, водохранилища, судоходного канала, реки, устроенное для стоянки кораблей и судов.





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