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Путешествия стали выгоднее? Почему россияне спешат выехать за границу этой осенью

Осенний бум: бронирование туров за границу взлетело на 30%
1:40
Экономика

Объем бронирований организованных туров на сентябрь-октябрь значительно увеличился, по данным различных сервисов.

Покупка авиабилетов
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Покупка авиабилетов

По информации Travelata. ru, бронирования возросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Аналитики "Слетать.ру" зафиксировали рост продаж на 22,5%, а "Островок" отметил, что зарубежные бронирования увеличились на 8% в осенний период.

Основной прирост спроса пришелся на международные направления. Доля внутренних курортов в осенних турпакетах сократилась вдвое, составив всего 3%, сообщает Travelata. ru. "Яндекс Путешествия" также подтверждает этот тренд: спрос на поездки по России упал на 13%, тогда как на дальнее зарубежье он увеличился на 26%, а на ближнее — на 29%. В "Островке" подчеркивают, что зарубежные направления составляют 28% от всех продаж (+5 п. п. по сравнению с прошлым годом).

Такое изменение может быть связано с укреплением рубля, что способствовало сдерживанию роста цен на выездной отдых. Средняя стоимость осеннего авиабилета туда-обратно в дальнее зарубежье снизилась на 2% и составила 51,6 тыс. руб., в то время как билеты в ближнее зарубежье подорожали на 4% (27,9 тыс. руб.). Внутренние рейсы, наоборот, подорожали на 29,8% и стоят 21 тыс. руб., согласно "Ъ".

Уточнения

Рейс (нидерл. Reis или нем. Reise — путешествие) — путь транспортного средства (корабля, судна, автомобиля, летательного аппарата и так далее) по определённому маршруту.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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