Два часа — и проваливай: в США ужесточили правила для любителей переночевать в фургоне

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Власти Сан-Франциско запретили стоянку автодомов более чем на два часа
1:30
Экономика

Власти Сан-Франциско (США) ввели новое ограничение на парковку для крупных транспортных средств — максимум два часа.

дом на колесах
Фото: wikipedia by Anita Lorenscheit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
дом на колесах

Цель такого решения — освободить общественные пространства города и изменить подход к проблемам бездомности и наркомании. В мае Центр по обеспечению безопасности на дорогах выявил около 500 крупных транспортных средств на улицах Сан-Франциско, из которых более 430 были заняты. По оценкам, в прошлом году более 1400 семей жили в транспортных средствах, что на 37% больше, чем в 2022 году.

В ответ на ситуацию мэр расширил программу субсидирования переселения, чтобы помочь 115 семьям, живущим в больших транспортных средствах, получить жильё в зависимости от потребностей. Ширин МакСпадден, исполнительный директор департамента, отметила, что предоставление доступа к жилищным и социальным услугам поможет устранить первопричины бездомности.

Владельцы автодомов, припаркованных на улицах до конца мая, могли получить временное освобождение от новых ограничений при наличии разрешения.

Однако Дженнифер Фриденбах, исполнительный директор Коалиции по борьбе с бездомностью, выразила опасения, что задержка с деталями программы выдачи разрешений может привести к потере домов на колесах для некоторых людей, сообщает Zero Hedge.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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