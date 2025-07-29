Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трюки с фольгой: как сделать уборку в ванной проще и быстрее
Ограничение калорий снижает вес и риск заболеваний, подтверждает доктор Лэйн Нортон
Марго Овсянникова уверена, что зарубежные артисты приезжают в Россию, чтобы увидеть её
Домашнюю пиццу можно приготовить из лаваша, соуса и тертого сыра
Революционная защита от возгораний: новая технология для аккумуляторов электромобилей
Врач опроверг вред ношения телефона в кармане для мужского здоровья
Как избавиться от кислого вкуса свёклы: метод с зольным раствором
The Daily Telegraph: Страны Европы в 2024 году активнее выдавали визы россиянам
Борт №1: во сколько обойдётся самолёт для президента США

Более скромный образ жизни за 205 млн евро: как элита Германии тратит налоги

Германия: зарплаты депутатов выросли на 43% при стагнации доходов населения
1:50
Экономика

Масштабный долговой кризис в Германии усиливается, а канцлер Германии Фридрих Мерц не желает устранять структурные проблемы страны, заявляет Томас Кольбе, немецкий экономист.

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Граждане сталкиваются с инфляцией и чрезмерным регулированием, а правители не предпринимают даже минимальных реформ, несмотря на значительные налоговые поступления.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к "более скромному" образу жизни, в то время как сам выставил налогоплательщикам счёт на 205 миллионов евро за временный офис во время ремонта своего дворца, не желая арендовать существующее помещение.

Зарплаты депутатов Бундестага с 2013 года выросли на 43%, что ставит их доходы значительно выше средней зарплаты по стране — более 11 800 евро в месяц. В отличие от них, реальная заработная плата обычных граждан увеличилась менее чем на 10% за тот же период.

Государственная аристократия, живущая в "параллельной вселенной", поддерживается бюджетами, финансируемыми налогоплательщиками, что подчеркивает отсутствие эффективности в политике и управлении.

Контроль над бюджетом и медиа также является частью власти этой элиты. Государственные СМИ, финансируемые за счёт налогов, доминируют в общественном дискурсе, а в ЕС наблюдается угроза свободы слова из-за законов, которые подавляют инакомыслящие СМИ.

Кроме того, бюрократия в Германии продолжает расти: сейчас в государственном секторе работает около 5,4 миллиона человек, что на 15% больше, чем десять лет назад, несмотря на технологические достижения, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вечерняя укладка за 5 минут: простые причёски для элегантного образа
Гусиная печень: чем она полезна и как её приготовить — рецепт от специалистов
Тайцзи vs растяжка: что лучше для уменьшения окружности талии?
В России утвердили концепцию цифровизации многоквартирных домов до 2030 года
Мята в воде улучшает метаболизм, снижает стресс и контролирует аппетит
Власти закрывают пляжи на французском побережье из-за нашествия этих существ
Неправильная работа с климат-контролем ускоряет износ системы охлаждения
Дочь Любови Успенской нашла любовь: кто покорил сердце Татьяны Плаксиной?
Что раздражает бортпроводников больше всего: это поведение мешает даже в бизнес-классе
Один приём — и память оживает: метод "назад в прошлое", который работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.