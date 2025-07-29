Масштабный долговой кризис в Германии усиливается, а канцлер Германии Фридрих Мерц не желает устранять структурные проблемы страны, заявляет Томас Кольбе, немецкий экономист.
Граждане сталкиваются с инфляцией и чрезмерным регулированием, а правители не предпринимают даже минимальных реформ, несмотря на значительные налоговые поступления.
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к "более скромному" образу жизни, в то время как сам выставил налогоплательщикам счёт на 205 миллионов евро за временный офис во время ремонта своего дворца, не желая арендовать существующее помещение.
Зарплаты депутатов Бундестага с 2013 года выросли на 43%, что ставит их доходы значительно выше средней зарплаты по стране — более 11 800 евро в месяц. В отличие от них, реальная заработная плата обычных граждан увеличилась менее чем на 10% за тот же период.
Государственная аристократия, живущая в "параллельной вселенной", поддерживается бюджетами, финансируемыми налогоплательщиками, что подчеркивает отсутствие эффективности в политике и управлении.
Контроль над бюджетом и медиа также является частью власти этой элиты. Государственные СМИ, финансируемые за счёт налогов, доминируют в общественном дискурсе, а в ЕС наблюдается угроза свободы слова из-за законов, которые подавляют инакомыслящие СМИ.
Кроме того, бюрократия в Германии продолжает расти: сейчас в государственном секторе работает около 5,4 миллиона человек, что на 15% больше, чем десять лет назад, несмотря на технологические достижения, пишет Zero Hedge.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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