Более скромный образ жизни за 205 млн евро: как элита Германии тратит налоги

Германия: зарплаты депутатов выросли на 43% при стагнации доходов населения

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Масштабный долговой кризис в Германии усиливается, а канцлер Германии Фридрих Мерц не желает устранять структурные проблемы страны, заявляет Томас Кольбе, немецкий экономист.

Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание Бундестага

Граждане сталкиваются с инфляцией и чрезмерным регулированием, а правители не предпринимают даже минимальных реформ, несмотря на значительные налоговые поступления.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к "более скромному" образу жизни, в то время как сам выставил налогоплательщикам счёт на 205 миллионов евро за временный офис во время ремонта своего дворца, не желая арендовать существующее помещение.

Зарплаты депутатов Бундестага с 2013 года выросли на 43%, что ставит их доходы значительно выше средней зарплаты по стране — более 11 800 евро в месяц. В отличие от них, реальная заработная плата обычных граждан увеличилась менее чем на 10% за тот же период.

Государственная аристократия, живущая в "параллельной вселенной", поддерживается бюджетами, финансируемыми налогоплательщиками, что подчеркивает отсутствие эффективности в политике и управлении.

Контроль над бюджетом и медиа также является частью власти этой элиты. Государственные СМИ, финансируемые за счёт налогов, доминируют в общественном дискурсе, а в ЕС наблюдается угроза свободы слова из-за законов, которые подавляют инакомыслящие СМИ.

Кроме того, бюрократия в Германии продолжает расти: сейчас в государственном секторе работает около 5,4 миллиона человек, что на 15% больше, чем десять лет назад, несмотря на технологические достижения, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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