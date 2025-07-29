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262 миллиарда рублей из карманов вкладчиков: как бюджет планирует пополнить казну

Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
1:34
Экономика

В 2025 году россияне, чьи доходы от банковских вкладов превысят 210 тысяч рублей, вновь столкнутся с налогом.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Эта сумма рассчитана на основе ключевой ставки ЦБ, которая пока не превышает 21%. Если регулятор не изменит ставку до конца года, лимит останется прежним. Чтобы заработать 210 тысяч на депозите, нужно вложить минимум 1 миллион рублей, но точная сумма зависит от условий банков.

Эксперты полагают, что вероятность резкого роста ключевой ставки до 21% мала. В июле ЦБ уже снизил её до 18%, а к концу года ожидается дальнейшее снижение до 16%. Это значит, что для попадания под налог потребуется от 1,1 до 1,3 миллиона рублей на счетах. Важно помнить, что ФНС суммирует доходы со всех вкладов, даже если они открыты в разных банках, пишут Известия.

По данным аналитиков, налог затронет преимущественно состоятельных вкладчиков — на конец марта 95% россиян хранили в банках меньше 1 миллиона рублей. Однако из-за высоких ставок порог налогообложения достигается при меньших суммах, чем раньше. В 2026 году бюджет планирует получить 262 миллиарда рублей с этого сбора, но итоговая сумма будет зависеть от изменений ставок и объема депозитов.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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