Камчатский краб и исландский гребешок: экспедиция показала неожиданные результаты

Научно-исследовательское судно "Профессор Бойко" Полярного филиала ВНИРО завершило 19-дневный рейс в Баренцевом и Белом морях, где проводились исследования камчатского краба и исландского гребешка.
С 4 по 23 июля специалисты изучали прибрежные биоценозы этих морей. Основное внимание было уделено камчатскому крабу — его биологии, распределению и среде обитания, а также исландскому гребешку в Белом море.
Исследования проходили на обширной акватории в территориальных и внутренних морских водах России, включая побережье Мурманска от Варангер-фьорда до мыса Святой Нос и полуострова Канин, а также Воронку Белого моря.
Как сообщили в пресс-службе ВНИРО, участники экспедиции изучили особенности пространственного распределения камчатского краба, его биологические аспекты — размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитов, а также взяли образцы для генетических исследований, пишет Fishnews.
Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.
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