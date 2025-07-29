Камчатский краб и исландский гребешок: экспедиция показала неожиданные результаты

Исследованы популяции камчатского краба и исландского гребешка: экспедиция в Баренцевом и Белом морях

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Научно-исследовательское судно "Профессор Бойко" Полярного филиала ВНИРО завершило 19-дневный рейс в Баренцевом и Белом морях, где проводились исследования камчатского краба и исландского гребешка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Горбуша и краб на дне Баренцева моря

С 4 по 23 июля специалисты изучали прибрежные биоценозы этих морей. Основное внимание было уделено камчатскому крабу — его биологии, распределению и среде обитания, а также исландскому гребешку в Белом море.

Исследования проходили на обширной акватории в территориальных и внутренних морских водах России, включая побережье Мурманска от Варангер-фьорда до мыса Святой Нос и полуострова Канин, а также Воронку Белого моря.

Как сообщили в пресс-службе ВНИРО, участники экспедиции изучили особенности пространственного распределения камчатского краба, его биологические аспекты — размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитов, а также взяли образцы для генетических исследований, пишет Fishnews.

Уточнения

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.





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