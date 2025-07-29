Министерство обороны США запросило 934 миллиона долларов на проект модернизации устаревших американских наземных ядерных ракет для "неназванного классифицированного проекта".
В то же время Конгресс считает, что сумма, указанная в одном из "малоизвестных документов Пентагона", на самом деле предназначена для преобразования подаренного Катаром самолета в президентский "Борт №1".
Эксперты оценивают, что работы могут занять до двух лет. Самолет требует улучшенных коммуникационных систем, противоракетной обороны и нового двигательного оборудования. Также необходимо избавиться от скрытых электронных устройств для подслушивания, которые, по словам американских представителей, могут быть встроены в стенах.
Точная сумма, необходимая для ремонта самолета, пока неизвестна. Министр Военно-воздушных сил Трой Майнк подчеркнул, что модернизации самолета, вероятно, обойдется меньше 400 миллионов долларов.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла в дар от Катара роскошный самолет Boeing 747-8, известный как "дворец в небе", для временного использования в качестве "Air Force One".
Самолет, стоимостью около 400 миллионов долларов, ранее принадлежал катарской королевской семье. Он будет отремонтирован американским оборонным подрядчиком L3Harris, чтобы соответствовать стандартам президентского транспорта, пишет frognews.
Ка́та́р — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?