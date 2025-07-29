Миллиард на ветер? США якобы модернизируют устаревшие ракеты, пока готовят новый борт №1

Борт №1: во сколько обойдётся самолёт для президента США

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство обороны США запросило 934 миллиона долларов на проект модернизации устаревших американских наземных ядерных ракет для "неназванного классифицированного проекта".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) самолет

В то же время Конгресс считает, что сумма, указанная в одном из "малоизвестных документов Пентагона", на самом деле предназначена для преобразования подаренного Катаром самолета в президентский "Борт №1".

Эксперты оценивают, что работы могут занять до двух лет. Самолет требует улучшенных коммуникационных систем, противоракетной обороны и нового двигательного оборудования. Также необходимо избавиться от скрытых электронных устройств для подслушивания, которые, по словам американских представителей, могут быть встроены в стенах.

Точная сумма, необходимая для ремонта самолета, пока неизвестна. Министр Военно-воздушных сил Трой Майнк подчеркнул, что модернизации самолета, вероятно, обойдется меньше 400 миллионов долларов.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа приняла в дар от Катара роскошный самолет Boeing 747-8, известный как "дворец в небе", для временного использования в качестве "Air Force One".

Самолет, стоимостью около 400 миллионов долларов, ранее принадлежал катарской королевской семье. Он будет отремонтирован американским оборонным подрядчиком L3Harris, чтобы соответствовать стандартам президентского транспорта, пишет frognews.

Уточнения

Ка́та́р — государство (эмират) на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в восточной части Аравийского полуострова.





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