Торговое соглашение США и ЕС: нефтяные козыри переходят в руки Америки

Соглашение США и ЕС: Трамп заявил о покупке американской энергии на $750 млрд

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торговое соглашение между США и ЕС устанавливает импортные пошлины в 15% на большинство товаров из блока. Также ЕС откажется от российского нефти в пользу американских ресурсов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

В то же время рост цен на "черное золото" сдерживает возможное новое увеличение поставок нефти на рынок от стран ОПЕК+. Четверо делегатов ОПЕК+, пожелавших остаться анонимными, заявили Reuters на прошлой неделе, что маловероятно, что группа изменит решение об увеличении производства нефти на 548 000 баррелей в день в августе.

Аналитики ING ожидают, что ОПЕК+ увеличит поставки нефти как минимум на 280 000 баррелей в день в сентябре.

"Группа производителей будет стремиться вернуть свою долю на рынке, а летний спрос помогает поглотить дополнительные баррели".

Венесуэла также может увеличить свои поставки нефти на мировой рынок. Государственная нефтяная компания PDVSA готова возобновить работу.

24 июля цены на нефть выросли на фоне прогресса США в переговорах с ключевыми торговыми партнерами. Результаты торговых переговоров с США могут либо снизить цены на нефть (как это уже произошло 22 июля), либо подтолкнуть их вверх.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился покупать "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. ЕС также взял на себя обязательство инвестировать дополнительные 600 миллиардов долларов в США в дополнение к запланированным инвестициям — в военное оборудование и открытие рынков для торговли без пошлин.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.