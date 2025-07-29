Кофе как двигатель экономики: доходы Уганды увеличились вдвое

Уганда наращивает экспорт кофе: объёмы и доходы бьют рекорды

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний год доходы от продажи кофе в Уганде увеличились более чем вдвое благодаря общенациональной кампании по повышению производства.

Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain кофейные зерна, чашечка кофе

Уганда нацелена на увеличение производства кофе в четыре раза в течение десяти лет. Для достижения этой цели власти раздают саженцы, работают над улучшением плодородия почвы, восстанавливают деревья и обучают фермеров.

Угандийские усилия, как крупнейшего экспортера кофе в Африке, приносят результаты. За год, завершившийся в июне, страна заработала 2,22 млрд долларов, что значительно больше по сравнению с 1,14 млрд долларов годом ранее. Объёмы производства выросли на 27%, достигнув 7,77 млн мешков, что позволяет достичь цели в 9 млн мешков на текущий маркетинговый сезон.

В июне экспорт кофе увеличился более чем на 50%, составив 1,01 млн мешков — это самый высокий уровень месячных поставок. Стоимость экспорта возросла на 78%, достигнув 289,6 млн долларов.

По словам Мартина Мараки, исполнительного директора Федерации кофе Уганды, высокие цены способствовали увеличению производства и побудили фермеров сажать больше кофе. Уганда в основном производит сорт робуста, из которых около 330 000 мешков по 60 кг каждый потребляется внутри страны, а остальное уходит на экспорт, пишет Bloomberg.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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