В России начинают переработку стекла по новому стандарту: что это даст строительству

В России начнется массовое использование пеностекла в строительстве

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пеностекло, уникальный утеплитель из переработанного стекла, может стать основным материалом в строительстве в России. Совсем скоро это экологически чистое решение будет широко применяться благодаря разработке единых стандартов и технических требований.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пеностекло

Сейчас идет активная работа по стандартизации технологий переработки пеностекла. Это важно не только для повышения качества материала, но и для защиты рынка от подделок. В сотрудничестве с Ассоциацией производителей пеностекла и аналогов создаются рекомендации и нормативные документы, которые помогут упростить сертификацию и повысить доверие к продукту.

Как пеностекло изменит строительство

Пеностекло — это прочный и легкий теплоизоляционный материал, получаемый из переработанного стекла. Он обладает отличными характеристиками: не горит, не гниет, устойчив к влаге и долговечен. Такой материал можно использовать не только для утепления зданий, но и при прокладке дорог и строительстве инфраструктуры. И хотя по своим свойствам пеностекло похоже на природные пористые камни, такие как туф или пемза, его производство позволяет значительно сократить количество отходов.

Зачем стандарты для пеностекла

Требования к качеству и безопасности продукта значительно упростят его использование в строительной отрасли, создадут защиту от фальсификатов и улучшат работу с вторичными ресурсами. Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова отметила, что создание единых стандартов — это необходимый шаг для внедрения пеностекла в массовое строительство. Такие меры не только сделают процесс строительства более удобным, но и помогут интегрировать больше переработанных материалов в экономику.

Кроме того, эксперты считают, что стандартизация поможет сделать стеклянные отходы ценным сырьем для производства, что снизит экологическую нагрузку на окружающую среду. Валерия Гулимова, исполнительный директор Ассоциации "Ресурс", добавила, что основной целью их работы является развитие экономики замкнутого цикла. Это поможет найти решения для переработки стеклянных отходов и обеспечить более равномерное распределение рынка вторичных материалов.

Уточнения

Строи́тельные материа́лы (стройматериалы) — материалы, применяемые в строительстве для постройки, ремонта и реконструкции сооружений.



Теплоизоляция ("тепловая изоляция") — элементы конструкции, уменьшающие процесс теплопередачи и выполняющие роль основного термического сопротивления в конструкции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.