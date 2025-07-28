Как Нижегородская область увеличивает производство и расширяет горизонты

Нижегородская область продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в экономическом развитии. За первое полугодие 2025 года объем отгруженной продукции составил 1,13 трлн рублей, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Это событие было отмечено губернатором региона Глебом Никитиным на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Москве.
"Общий объем отгруженной продукции за первое полугодие 2025 года составил 1,13 трлн рублей, что на 4,8% больше, чем за соответствующий период 2024 года. Индекс промышленного производства за полугодие составил 103,3%, а по обрабатывающим производствам — 104,7%", — отметил Никитин.
Основные драйверы роста в регионе — это производство кокса и нефтепродуктов (рост на 44%), металлических изделий (31,1%), а также машин и оборудования (21%). Эти цифры свидетельствуют о том, что Нижегородская область делает серьезные шаги в промышленности и высоких технологиях, что обещает дальнейший рост и развитие.
Помимо высоких темпов в производственном секторе, на встрече с Денисом Мантуровым также обсуждали перспективы в таких областях, как микроэлектроника и судостроение. Особенно важным направлением является реализация крупных инфраструктурных проектов в Нижнем Новгороде, которые будут способствовать улучшению логистики и повышения качества жизни.
Одним из ключевых моментов встречи стало обсуждение перспектив взаимодействия Нижегородской области с Белоруссией в сфере судостроения. Это открывает новые горизонты для двустороннего сотрудничества и может стать важным шагом для дальнейшего укрепления экономических связей.
Инфраструкту́ра (лат. infra — "ниже, под" + лат. structura — "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.
Судострое́ние (кораблестрое́ние) — процесс создания плавучих сооружений, таких как суда, корабли и плавучие объекты.
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