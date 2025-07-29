Новая эпоха ИИ: китайская модель GLM-4.5 обещает революцию в вычислительных технологиях

Z.ai представила модель ИИ GLM-4.5, дешевле DeepSeek и с открытым исходным кодом

4:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В понедельник стартап Z. ai (ранее известный как Zhipu) объявил о запуске новой модели искусственного интеллекта GLM-4.5, которая значительно дешевле в использовании, чем аналогичная модель DeepSeek. Это событие отражает растущий тренд в Китае, где компании создают все более совершенные модели ИИ, доступные по цене.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Что нового в модели GLM-4.5

Модель GLM-4.5 от Z. ai построена на принципе "агентного" искусственного интеллекта. В отличие от существующих решений, эта модель автоматически разбивает задачи на подзадачи для более точного выполнения. Также стоит отметить, что GLM-4.5 имеет открытый исходный код, что позволяет разработчикам бесплатно скачать и использовать модель в своих проектах.

GLM-4.5 примерно в два раза меньше по размеру, чем модель DeepSeek, и для её работы требуется всего восемь чипов Nvidia H20, что делает её более эффективной по вычислительным ресурсам. Чипы Nvidia H20 были адаптированы для китайского рынка с учётом экспортных ограничений США. В этом месяце Nvidia получила разрешение от США на возобновление поставок в Китай после трёхмесячной паузы, однако точная дата начала поставок остаётся неясной.

Стоимость использования GLM-4.5 и её преимущества

Z.ai заявила, что использование новой модели GLM-4.5 обойдётся пользователям дешевле, чем DeepSeek. Например, за использование модели GLM-4.5 компания будет взимать 11 центов за миллион входных токенов, что значительно ниже по сравнению с 14 центами, которые требует DeepSeek R1. Стоимость обработки выходных токенов также значительно ниже: 28 центов за миллион токенов GLM-4.5 против 2,19 доллара за DeepSeek.

Для контекста, в этом месяце компания Moonshot, поддерживаемая Alibaba, выпустила модель Kimi K2, которая по утверждениям разработчиков превосходит ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic в некоторых аспектах кодирования. Стоимость использования Kimi K2 составляет 15 центов за каждый миллион входных токенов и 2,50 доллара за миллион выходных токенов.

Конкуренция с DeepSeek и мировой рынок ИИ

Ранее в этом году DeepSeek произвела фурор на мировом рынке, обойдя экспортные ограничения США и создав модель, которая смогла конкурировать с ChatGPT. При этом затраты на обучение модели DeepSeek V3 составили менее 6 миллионов долларов, несмотря на то что реальные расходы на оборудование компании могут превысить 500 миллионов долларов.

Компания Z. ai, в свою очередь, уже привлекла более 1,5 миллиарда долларов от крупных инвесторов, таких как Alibaba, Tencent и Qiming Venture Partners. Стартап также планирует первичное публичное размещение акций в Китае. В последние недели несколько китайских компаний анонсировали новые модели ИИ с открытым исходным кодом. Например, Tencent представила модель HunyuanWorld-1.0 для создания 3D-сцен в играх, а Alibaba представила модель Qwen3-Coder для генерации компьютерного кода.

Перспективы и вызовы

Несмотря на успехи китайских стартапов, в том числе Z. ai, конкуренция в области искусственного интеллекта продолжает нарастать. Китайские компании сталкиваются с жесткими ограничениями, такими как санкции США, что ограничивает доступ к западным технологиям и чипам. Тем не менее, такие компании, как Z. ai, продолжают демонстрировать устойчивость и способность адаптироваться, создавая более доступные и инновационные решения.

Развитие искусственного интеллекта в Китае обещает не только повысить конкурентоспособность страны на мировом рынке, но и изменить глобальный ландшафт технологий ИИ, предлагая более дешевые и эффективные решения для различных секторов экономики.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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