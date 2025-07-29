Лететь в жару — значит опоздать: аномальная жара и её неожиданные последствия для авиарейсов

Тысячи рейсов задержаны в США из-за аномальной жары, сообщает FlightAware

Понедельник стал настоящим испытанием для путешественников в США, столкнувшихся с тысячами задержанных рейсов из-за экстремальной жары, охватившей территорию от Небраски до Каролины. Сбой в воздушном движении затронул крупные аэропорты и повлиял на множество авиарейсов по всей стране.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Boeing 737

Причины задержек: экстремальная жара

По состоянию на 13:00 по восточному поясному времени в понедельник было задержано около 3300 рейсов, согласно данным FlightAware. На юго-востоке, Среднем Западе и в долине Теннесси продолжается аномальная жара, которая, как предупреждает Национальная метеорологическая служба США, будет сохраняться до среды. Из-за опасного сочетания высоких температур и влажности в некоторых районах ощущаемая температура может превышать 115°F (около 46°C).

Особенно пострадали такие крупные аэропорты, как О'Хара в Чикаго, в Далласе и Форт-Уэрте, а также в Атланте (Хартсфилд-Джексон), где задержки рейсов достигали трёхзначных цифр. В других аэропортах, таких как Бостон-Логан, Денвер, Шарлотт-Дуглас и Балтимор-Вашингтон, задержки также составляют двузначные числа.

Экстремальная жара в США: прогнозы и последствия

Наибольшее воздействие жара оказала на Центральную и Восточную части США. В понедельник температура в таких районах, как Небраска и Каролины, поднималась до 32-34°C, а индекс жары (ощущаемая температура) превышал 110-115°F (около 44-46°C). В крупных городах, таких как Роли, Шарлотта и Орландо, наблюдается "экстремально высокая температура", что может вызвать риск теплового удара, особенно при длительном нахождении на улице.

Как жара влияет на авиаперелёты

Чрезвычайно высокие температуры и высокая влажность могут спровоцировать грозы, которые, в свою очередь, приводят к задержкам и отменам рейсов. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может задерживать или отменять рейсы в пострадавших аэропортах.

Дополнительные проблемы создаёт необходимость уменьшать вес самолётов в условиях жары. Чем выше температура, тем менее плотный воздух, что требует от самолёта большей скорости для создания подъёмной силы. Это может привести к задержкам рейсов, а также потребности в дополнительных пересадках пассажиров, чтобы облегчить вес самолётов. Кроме того, для взлёта и посадки при таких условиях необходима большая взлётно-посадочная полоса.

"Чем теплее воздух, тем менее он плотный, а это значит, что для достижения нужной скорости нужно двигаться быстрее относительно земли", — пояснила преподавательница Центра авиационных исследований при Университете штата Огайо Мелани Диксон.

Путешественники также могут столкнуться с повышенной турбулентностью при взлёте и посадке из-за высоких температур.

Почему задержки в одном регионе вызывают сбои по всей стране

Задержки рейсов в одном регионе могут вызвать цепную реакцию по всей стране. Авиакомпании используютодни и те же самолёты и экипажи для нескольких рейсов в течение дня. Задержка утреннего рейса может повлиять на дневные рейсы, создавая эффект домино. Таким образом, задержки нескольких рейсов могут затянуться на весь день, нарушая расписания по всей стране.

Почему в самолёте так жарко перед взлётом и после посадки

Системы охлаждения в самолётах работают не на земле, а в воздухе, что приводит к тому, что в салоне бывает жарко перед взлётом или после посадки. Когда самолёт стоит на взлётно-посадочной полосе, кондиционеры не могут работать так эффективно, как в полёте.

"Кондиционеры в самолётах работают не так, как можно было бы ожидать. У выхода на посадку в самолёт подаётся холодный воздух, но за время между выходом на посадку и взлётом в салоне может немного нагреться", — отметил доцент кафедры аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддл Боб Томас.

Согласно правилам стоянки Министерства транспорта (DOT), пассажиры должны покидать самолёт, если тот стоит более 3 часов для внутренних рейсов и более 4 часов для международных рейсов. Однако в жаркие дни пассажиры могут оставаться в душных салонах, ожидая взлёта или после посадки.

Советы для путешественников

Путешественники могут снизить риск задержек, забронировав рейс на утренние часы, когда температура ниже, а вероятность гроз и других погодных аномалий меньше.

"Особенно на юго-востоке и в других южных регионах, где часто случаются послеобеденные грозы, всегда разумнее лететь первым утренним рейсом", — советует доктор Боб Томас.

Таким образом, выбор рейса на раннее утро может помочь избежать задержек и турбулентности, вызванных погодными условиями.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



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