Цифровая реформа сельского хозяйства: Минсельхоз получит 1,2 млрд, но какой будет цена изменений

Минсельхоз получит 1,2 млрд рублей для обновления информационных систем

3:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей на развитие информационных систем Министерства сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение было подписано 28 июля 2025 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Распределение средств

Сумма будет направлена на несколько ключевых проектов, связанных с автоматизацией и улучшением работы сельского хозяйства через внедрение современных информационных технологий. Наибольшая часть выделенных средств — 278 миллионов рублей — будет потрачена на развитие комплексной системы для сбора и обработки бухгалтерской отчетности и специализированной информации от сельскохозяйственных производителей. Эта система будет также заниматься формированием сводных отчетов, мониторингом, учетом и контролем субсидий, направленных на поддержку агропромышленного комплекса (АПК).

Кроме того, 91,3 миллиона рублей выделено на развитие системы "Единое окно" для сбора и анализа отраслевых данных. Еще 85 миллионов рублей пойдут на модернизацию Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Зерно", а 180 миллионов — на создание новой системы в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Также предусмотрено более 155 миллионов рублей на мероприятия по обеспечению информационной безопасности.

Цифровизация аграрного сектора

Кроме того, средства будут выделены на развитие других информационных систем Минсельхоза, что подчеркивает важность цифровизации сельского хозяйства для улучшения взаимодействия между государственными органами и аграриями.

Закон о цифровизации сельского хозяйства

Напомним, что в августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует предоставление господдержки в сфере сельского хозяйства в электронном виде. В рамках этого закона планируется запуск информационной системы цифровых сервисов для предоставления государственной поддержки аграриям. Ожидается, что сервис начнет свою работу 1 марта 2026 года, а его оператором станет Минсельхоз.

Система позволит сельскохозяйственным производителям подавать отраслевую отчетность в электронном формате, а также оформлять заявки на получение льготных кредитов. Внедрение этих цифровых сервисов должно значительно упростить процесс взаимодействия с государственными структурами и ускорить получение поддержки для аграриев.

Перспективы для сельского хозяйства

Эти шаги направлены на улучшение работы аграрного сектора, повышение прозрачности и эффективности предоставления господдержки, а также на развитие сельского хозяйства с использованием современных информационных технологий.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики Российской Федерации — России.



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