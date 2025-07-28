Россия в центре внимания: Трамп предсказывает революцию в мировой торговле редкоземельными металлами

Трамп: Россия имеет крупнейшие в мире запасы редкоземельных металлов

4:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что видит большие перспективы для расширения торговли с Россией, особенно в сфере редкоземельных металлов, которые имеют стратегическое значение для высокотехнологичных и оборонных отраслей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kremlin.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп и Владимир Путин

"Он хочет заключить с нами торговые сделки. Он постоянно об этом говорит. Он хотел, и я представлял активную торговлю с Россией. У них много вещей, представляющих ценность. Если говорить о редкоземельных металлах, то у них есть серьёзные запасы редкоземельных металлов, верно? У них есть практически все возможные формы", — заявил Трамп на пресс-конференции в Шотландии.

Это заявление президента США находит своё отражение в предыдущих высказываниях Трампа, сделанных ещё в марте. Тогда он отметил, что Россия располагает огромными запасами природных ресурсов, среди которых редкоземельные металлы играют особенно важную роль для экономики США. Эти металлы, которые используются в производстве высокотехнологичной электроники и вооружений, вызывают интерес у американских властей.

В апреле глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, также подчеркнул, что обсуждал с представителями администрации Трампа возможное сотрудничество в области разработки ресурсов Арктики и редкоземельных металлов. Эти обсуждения стали логичным продолжением инициативы о расширении торговых связей между двумя странами.

Редкоземельные металлы: что это и зачем они нужны

Редкоземельные элементы — это группа из 17 химических элементов, которые используются в самых различных отраслях. Эти металлы важны для производства технологий, таких как компьютеры, телевизоры, смартфоны, а также для разработки военной техники. Особое внимание привлекают их оборонные приложения — в частности, редкоземельные элементы активно используются при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

Сообщается, что Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов этих металлов. Это делает страну ключевым игроком на мировом рынке, особенно с учётом высокого спроса на редкоземельные элементы, который продолжает расти с развитием высоких технологий и оборонной промышленности.

Возможности для США и России: взаимовыгодное сотрудничество

Перспективы торговли с Россией, особенно в такой стратегически важной сфере, как редкоземельные металлы, могут стать основой для углубления экономических отношений между двумя странами. США заинтересованы в диверсификации своих поставок этих металлов, чтобы снизить зависимость от Китая, который в настоящее время является крупнейшим мировым поставщиком редкоземельных элементов.

Для России такая торговля открывает новые возможности для расширения влияния на международных рынках. Сотрудничество с США в сфере редкоземельных металлов может привести к технологическим обменам и привлечению инвестиций, что окажет положительное влияние на экономику страны.

Кроме того, это направление торговли является перспективным в рамках текущих политических и экономических условий. Развитие отношений между США и Россией в области высокотехнологичных материалов способно повлиять на политический климат и улучшить взаимопонимание между двумя странами.

Перспективы и риски

Однако стоит отметить, что отношения между Россией и США остаются сложными, и возможность заключения масштабных торговых сделок зависит от множества факторов. Политическая ситуация, международные санкции и экономические ограничения могут оказывать влияние на решение о развитии сотрудничества.

Кроме того, торговля редкоземельными металлами сопряжена с экологическими и технологическими рисками. Разработка месторождений таких материалов требует использования современных технологий, что может стать проблемой для некоторых стран из-за высоких затрат на экологически безопасную добычу.

Тем не менее, редкоземельные металлы остаются важным стратегическим ресурсом для обеих стран, и возможность обмена ими в долгосрочной перспективе открывает интересные перспективы для укрепления экономических позиций.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



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