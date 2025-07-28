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Новый игрок на рынке драгкамней? Компания Уралгеопоиск заявила о себе в Пермском крае

Уралгеопоиск начинает добычу драгкамней в Пермском крае: что известно о компании
1:20
Экономика

В Краснокамске зарегистрирована новая организация под названием "Уралгеопоиск", специализирующаяся на добыче ценных минералов, исключая алмазы, а также оптовой продаже золота и серебра.

геолог
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
геолог

Сведения об этом появились в базе данных Rusprofile. Внимание на это обратил "Ъ-Прикамье", сообщает properm.ru

Компания "Уралгеопоиск" была зарегистрирована 11 июля. Ключевым направлением деятельности является проведение геолого-разведочных, геофизических и геохимических исследований недр. В перечень дополнительных видов деятельности входят добыча драгоценных и полудрагоценных камней (кроме алмазов), заготовка древесины, производство и оптовая реализация драгоценных металлов и металлической руды.

Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей. Генеральным директором является Артем Санников, который также зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 30 января. Его ИП специализируется на геологоразведочных работах, бурении, предоставлении информационных и консультационных услуг, а также геодезии и картографии. Других руководящих постов Санников не занимает.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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