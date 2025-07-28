$750 млрд на энергетику: Европа готовится стать топливной колонией США

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Цены на нефть взлетели после заявления Трампа об Украине: что происходит
1:37
Экономика

В понедельник нефтяные котировки продемонстрировали рост на фоне заключения торговой сделки между США и Евросоюзом.

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Фото: pixabay.com by geralt is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
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После заявления президента США Дональда Трампа о сокращении срока, предоставленного России для урегулирования украинского конфликта с 50 до 10-12 дней, нефть Brent приблизилась к максимальной отметке за последние десять дней — подскочила на 1,63 доллара, достигнув отметки в 70,07 доллара за баррель

Торговое соглашение с ЕС предусматривает введение 15-процентной импортной пошлины США на большую часть товаров из ЕС. Трамп также заявил, что сделка предполагает закупки энергоносителей из США европейскими странами на сумму 750 миллиардов долларов в течение ближайших лет.

Тони Сикамор, аналитик рынка из IG, отмечает, что соглашение между США и ЕС, а также возможная пролонгация перемирия в торговых отношениях между США и Китаем оказывают поддержку мировым финансовым рынкам и, как следствие, ценам на нефть.

Ожидается, что в Стокгольме в 28 июля состоится встреча высокопоставленных представителей США и Китая, целью которой является продление перемирия в тарифных спорах до 12 августа.

Кроме этого, четыре делегата от ОПЕК сообщили Reuters, что на заседании ОПЕК+ 28 июля вряд ли будут внесены изменения в текущие планы по увеличению объемов добычи нефти.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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