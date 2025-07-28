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PayPal раздвигает границы: как криптовалюты перевернут мир онлайн-торговли

PayPal позволит принимать криптовалюты: мгновенные транзакции для бизнеса
2:13
Экономика

PayPal расширит возможности для бизнеса — принимать различными криптовалютами оплату за товары и услуги.

криптовалюта
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
криптовалюта

В течение ближайших недель станет доступна функция, благодаря которой продавцы смогут принимать криптовалюты, в том числе Bitcoin, Ethereum, USDT Tether и USDC Circle, с криптокошельков, таких как Coinbase, OKX, Phantom, MetaMask и Exodus. При оплате покупателем криптовалютой, сумма автоматически преобразуется в фиатные деньги или стейблкоин PayPal PYUSD для последующего перевода на счет продавца.

По словам Фрэнка Келлера, генерального менеджера PayPal по работе с крупными предприятиями и торговыми платформами, в интервью Bloomberg, мировой рынок криптовалют охватывает 650 миллионов пользователей и оценивается в 3 триллиона долларов. Целью PayPal является предоставление малым предприятиям доступа к этой растущей клиентской базе.

Келлер отметил, что комиссии для малого бизнеса при приеме платежей от иностранных покупателей могут превышать 10%, а обработка транзакций может занимать несколько дней. В то же время, транзакции, осуществляемые с помощью криптовалюты, обрабатываются мгновенно и, по данным PayPal, изначально будут стоить 0,99% за транзакцию. Компании, выбравшие конвертацию средств в PYUSD, могут получить доход около 4% на остатках.

По словам Келлера, потребительский спрос на оплату криптовалютой быстро растет. Интеграция данной функции со стороны PayPal способствует укреплению доверия к криптовалютным операциям.

Келлер подчеркнул, что PayPal заинтересован в долгосрочных инвестициях в криптопространство и намерен играть более значимую роль, что требует вывода технологии на новый уровень

Келлер сменил Хосе Фернандеса да Понте, бывшего руководителя направления блокчейна, криптовалют и цифровых валют в PayPal, который покинул компанию ранее в этом месяце. PayPal планирует продолжить интеграцию цифровых активов и блокчейна в свою открытую платформу.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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