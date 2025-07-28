Нефтяной гигант в осаде: Microsoft перекрыла кислород индийской компании с долей Роснефти

Индийская Nayara Energy судится с Microsoft из-за санкций против Роснефти

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Microsoft прекратила поддержку сервисов для Nayara Energy, индийской нефтеперерабатывающей компании, 49,13% акций которой принадлежат "Роснефти".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефтевышка

Об этом сообщила сама Nayara Energy, отметив, что это усугубляет проблемы, возникшие у компании после введения санкций Евросоюзом.

В заявлении компании, расположенной в Мумбаи, говорится, что она обратилась в Высокий суд Дели с иском против Microsoft из-за "внезапного и необоснованного прекращения предоставления критически важных услуг".

Nayara утверждает, что решение Microsoft, основанное исключительно на её собственной интерпретации недавних санкций ЕС, создает опасный прецедент злоупотребления корпоративной властью и вызывает серьезные опасения относительно последствий для энергетической отрасли Индии.

Вторая по величине частная нефтеперерабатывающая компания Индии испытывает трудности в работе своего завода мощностью 400 000 баррелей в сутки, расположенного на западном побережье.

В заявлении Nayara подчеркивается, что Microsoft ограничила "доступ Nayara к собственным данным, запатентованным инструментам и продуктам, несмотря на то, что они были приобретены по полностью оплаченным лицензиям", пишет Bloomberg.

Nayara пояснила, что подала в суд на Microsoft, чтобы предотвратить сбои в обслуживании клиентов и партнеров. Компания заявила, что у Microsoft нет юридических оснований для прекращения предоставления услуг в соответствии с законодательством США или Индии, поскольку компания зарегистрирована в США.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания „Роснефть“» (ПАО «НК „Роснефть“») — крупная российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией - производителем нефти. По данным журнала «Эксперт», в 2017 году занимала третье место среди российских компаний по объёмам выручки.





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