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Украина снова платит за газ больше — на этот раз Азербайджану

В Госдуме отреагировали на закупку Украиной газа из Азербайджана
1:53
Экономика

Импорт азербайджанского газа в Украину, по мнению эксперта, продиктован политикой, а не экономикой. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Ранее глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана. Тестовая поставка небольшого объема осуществляется по Трансбалканскому коридору.

По мнению Ананских, такая сделка предсказуема и, скорее всего, не выгодна с экономической точки зрения.

Он отметил, что Киев отказывается от российского газа, несмотря на его цену, и теперь вынужден покупать топливо втридорога у других поставщиков.

"Этого следовало ожидать. Они будут пытаться покупать газ где дешевле. От самого дешевого газа они отказались, от трубопроводного российского, теперь покупают втридорога", — заявил Ананских.

По его словам, Украина ранее закупала тот же российский газ у европейских посредников, но уже по завышенной цене. Сейчас ситуация повторяется, только с новым контрагентом — Азербайджаном.

"Раньше покупали в Европе транзитный наш же газ, только втридорога. Сейчас покупают в Азербайджане", — подчеркнул депутат.

Ананских выразил сомнение в том, что азербайджанский газ окажется дешевле, чем российский, особенно с учетом логистики и реверсных поставок.

"Я подозреваю, что он точно не сильно дешевле будет, чем российский транзитный газ, реверсом который будет поступать к ним же", — добавил парламентарий.

Он считает, что в данном случае решение о покупке газа у Азербайджана продиктовано политическими соображениями, а не прагматическим расчетом.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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