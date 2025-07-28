В Госдуме прокомментировали место РФ в рейтинге стран по доступности бензина

Без соотношения стоимости бензина к средней зарплате подобные рейтинги о доступности бензина неинформативны. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Ранее РИА Новости опубликовало по итогам собственного расследования опубликовало данные, согласно которому Россия заняла 15-е место среди 32 европейских стран по доступности бензина Аи-95. По расчетам агентства, россияне могут приобрести на среднемесячную зарплату около 1360 литров топлива.
По словам депутата, в вопросе доступности бензина ключевым фактором является не стоимость литра топлива, а его соотношение к средней заработной плате граждан.
"Здесь важно понимать не стоимость бензина, а соотношение стоимости литра бензина к средней зарплате жителей", — пояснил Ананских.
Он подчеркнул, что без учета уровня жизни любые показатели становятся бесполезными.
"Привязывать просто стоимость бензина без соотношения стоимости бензина к средней зарплате — это просто как сказать: пять зайцев в лесу, это хорошо или плохо? В каком лесу? В центре России или в тундре? Без привязки к средней зарплате эта цифра вообще ни о чем. Она совершенно неинформативна", — отметил парламентарий.
Депутат обратил внимание на то, что в России автомобили с мощными двигателями распространены гораздо шире, чем, например, в Германии, несмотря на более высокие цены на бензин в последней.
"Неслучайно BMW в России в прошлом году продали больше, чем в Германии. Значит, Германия смотрит на стоимость бензина гораздо сильнее, чем в России", — заявил Ананских.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент цена топлива в стране не вызывает у граждан серьезного недовольства.
"Пока не является большим обременением для наших граждан стоимость литра бензина. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы или сложностей в ближайшее время", — резюмировал парламентарий.
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