В Госдуме прокомментировали место РФ в рейтинге стран по доступности бензина

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Без соотношения стоимости бензина к средней зарплате подобные рейтинги о доступности бензина неинформативны. Об этом Pravda.Ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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Ранее РИА Новости опубликовало по итогам собственного расследования опубликовало данные, согласно которому Россия заняла 15-е место среди 32 европейских стран по доступности бензина Аи-95. По расчетам агентства, россияне могут приобрести на среднемесячную зарплату около 1360 литров топлива.

По словам депутата, в вопросе доступности бензина ключевым фактором является не стоимость литра топлива, а его соотношение к средней заработной плате граждан.

"Здесь важно понимать не стоимость бензина, а соотношение стоимости литра бензина к средней зарплате жителей", — пояснил Ананских.

Он подчеркнул, что без учета уровня жизни любые показатели становятся бесполезными.

"Привязывать просто стоимость бензина без соотношения стоимости бензина к средней зарплате — это просто как сказать: пять зайцев в лесу, это хорошо или плохо? В каком лесу? В центре России или в тундре? Без привязки к средней зарплате эта цифра вообще ни о чем. Она совершенно неинформативна", — отметил парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что в России автомобили с мощными двигателями распространены гораздо шире, чем, например, в Германии, несмотря на более высокие цены на бензин в последней.

"Неслучайно BMW в России в прошлом году продали больше, чем в Германии. Значит, Германия смотрит на стоимость бензина гораздо сильнее, чем в России", — заявил Ананских.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент цена топлива в стране не вызывает у граждан серьезного недовольства.

"Пока не является большим обременением для наших граждан стоимость литра бензина. Поэтому я не вижу здесь какой-то проблемы или сложностей в ближайшее время", — резюмировал парламентарий.