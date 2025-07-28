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Символическая поставка или новая эра? Украина начала импорт газа из Азербайджана

Надолго ли? Украина тестирует новый газовый маршрут через Трансбалканский коридор
0:57
Экономика

Украина осуществила импорт газа из Азербайджана, используя Трансбалканский газовый коридор.

Нафтогаз
Фото: https://www.naftogaz.com/news/grupa-naftogaz-zbilshue-kilkist-operatsiy-iz-zaburyuvannya-bichnyh-stovburiv-sverdlovyn by © НАК «Нафтогаз України», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Нафтогаз

По словам главы украинской компании "Нафтогаз" Сергея Корецкого, было подписано первое соглашение о покупке газа с компанией SOCAR Energy Ukraine, входящей в Группу SOCAR. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Он подчеркнул, что пробная поставка, хоть и небольшая по объему, будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Корецкий назвал это событие "важным стратегическим шагом", который создает основу для продолжительного сотрудничества, пишет "Царьград".

Корецкий также добавил, что это еще один пример диверсификации источников газоснабжения для Украины.

Стоит напомнить, что 1 января Украина прекратила действие соглашения с "Газпромом", отказавшись от дальнейшей транспортировки российского газа в Европу через свою территорию.

Уточнения

Трансбалканский газопровод — магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее использовался для поставок российского газа на Балканы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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