Турецкий Армагеддон: аномальная жара и пожары испытывают страну на прочность и опустошают бюджет

Постоянно на одни и те же грабли: Турция тратит миллионы на тушение лесных пожаров

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несколько дней Турция боролась с лесными пожарами. Огонь, охватив восточные районы провинции Анталья, приблизился к жилым кварталам Бурсы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Salam2009, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ возгорание

Экстремальная жара, ставшая ежегодной проблемой, вновь привела к природным катаклизмам, нанося ущерб не только лесным массивам, но и населенным пунктам, включая туристическую инфраструктуру.

В ряде восточных областей Турции температура воздуха вплотную приблизилась к 50 градусам. В Силопи был зафиксирован абсолютный температурный рекорд — 50,5 градуса. По прогнозам метеорологов, аномальная жара, превышающая обычные показатели на 7-12 градусов, продержится до начала августа. На этом фоне начались лесные пожары, бушевавшие в нескольких провинциях, включая Анкару и Анталью, сообщают Известия.

Турецкие власти ежегодно сталкиваются с критикой из-за недостаточной готовности к чрезвычайным ситуациям и медленной реакции на стихийные бедствия. Особо остро эта проблема проявилась летом 2021 года, когда одновременно возникло 137 лесных пожаров в 30 регионах страны. Тогда президент Реджеп Эрдоган и его кабинет подверглись общественному осуждению из-за отсутствия исправной авиации для тушения пожаров с воздуха, что усилило обвинения в неэффективности и неготовности к масштабным катастрофам.

После кризиса 2021 года правительство увеличило финансирование авиации, арендовав дополнительные воздушные суда и расширив собственный парк. Однако остается проблема неравномерного распределения ресурсов. Техника и авиация сосредоточены в определенных зонах, в то время как отдаленные районы недостаточно оснащены.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra — «ниже, под» + лат. structura — «строение», «расположение») — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.





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