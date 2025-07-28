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150 миллиардов евро — это только начало: Германия попала под влияние долговой спирали

Дефицит бюджета Германии достиг критической отметки
1:37
Экономика

Финансовые трудности, с которыми сталкивается федеральное правительство Германии, неуклонно нарастают.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

В связи с этим министерство финансов прогнозирует дефицит бюджета, превышающий 150 миллиардов евро, в рамках предстоящего финансового планирования. По информации, полученной Handelsblatt от нескольких представителей правительства, по сравнению с июньскими оценками, дефицит увеличился еще на несколько десятков миллиардов евро.

В ближайшую среду кабинет министров примет решение по федеральному бюджету на 2026 год и утвердит финансовый план, охватывающий период до 2030 года включительно.

Согласно финансовому плану на 2029 год, представленному в середине июня министром финансов Ларсом Клингбайлом (СДПГ), минфин изначально предполагал совокупный дефицит бюджета на 2027-2029 годы в размере 144 миллиардов евро. Однако, из-за ряда компромиссных решений, принятых федеральным правительством, эта сумма увеличилась.

Например, коалиция в составе ХДС/ХСС и СДПГ договорилась о переносе начала выплаты новой материнской пенсии на год — до 2027 года, с условием ее ретроспективной выплаты в полном объеме к этой дате. Дополнительные расходы на реализацию этого решения составят около 4,5 миллиардов евро в 2027 году.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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