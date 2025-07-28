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Газовый маневр Украины: что скрывается за новым маршрутом поставок

Депутат Чепа отреагировал на закупку Украиной газа из Азербайджана
1:21
Экономика

Украина будет закупать газ там, где это возможно и выгодно, в том числе у Азербайджана. Об этом Pravda.Ru заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.

Нафтогаз
Фото: https://www.naftogaz.com/news/grupa-naftogaz-zbilshue-kilkist-operatsiy-iz-zaburyuvannya-bichnyh-stovburiv-sverdlovyn by © НАК «Нафтогаз України», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Нафтогаз

Ранее глава правления компании "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий заявил, что Украина заключила первое соглашение на импорт газа из Азербайджана. Тестовая поставка небольшого объема осуществляется по Трансбалканскому коридору.

Чепа отметил, что в этом нет ничего неожиданного, так как Киев отказался от закупок российского газа и теперь вынужден искать альтернативные источники.

"Украина не покупает газ наш. Будет покупать там, где его продают. Тут нет ничего удивительного. Они будут искать там, где можно купить, и будут покупать", — сказал Чепа.

По его словам, логика таких действий очевидна — Киев действует по принципу экономической целесообразности и вынужден работать с теми поставщиками, кто готов предложить нужные объемы топлива.

"Наш газ не покупают, потому что мы не поставляем газ на Украину. А газ они будут покупать там, где есть возможность, там, где дешевле, там, где удастся купить какой-то СПГ или трубопроводный", — подчеркнул депутат.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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