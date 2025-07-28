Пенсионный триумф: женщины стали получать больше мужчин

Росстат: женщины-пенсионеры в России получают больше мужчин с 2025 года

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

К 1 января 2025 года, согласно обновленным данным, общероссийский средний размер начисленной пенсии для всех пенсионеров достиг отметки в 23 175 рублей.

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При этом, средняя пенсия, выплачиваемая женщинам, составила 23 249 рублей, в то время как у мужчин этот показатель был несколько ниже — 23 028 рублей.

В предшествующем, 2024 году, средние пенсионные выплаты для представительниц женского пола составляли 20 745 рублей, а для мужчин — 20 854 рубля. Статистика Росстата демонстрирует, что до 2025 года, начиная с 2015 года, именно мужчины получали пенсии в большем размере. Например, на 1 января 2015 года пенсия женщин равнялась 10 663 рублям, а мужчин — 11 346 рублям, сообщает Петербург2.

Росстат также опубликовал информацию о различиях в пенсионных выплатах между жителями сельской местности и городов. На 1 января 2025 года средний размер пенсии в сельских поселениях составил 20 722 рубля. В городских же районах этот показатель превысил 24 005 рублей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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