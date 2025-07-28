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Ипотека стала непосильной ношей? Вот решение, как сохранить жильё

Юрист Ананьев предупредил о риске потери имущества при попытке скрыть его до банкротства
2:19
Экономика

По словам юриста Артема Ананьева, банкротство может стать решением проблемы, если выплаты по ипотеке стали непосильными.

Семейные проблемы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейные проблемы

Он подчеркнул, что эта процедура хорошо регламентирована и позволяет избежать прессинга со стороны коллекторских агентств. Однако, как отметил специалист, необходимо заранее проанализировать свои возможности и действовать в соответствии с законодательством, чтобы сохранить имущество, пишет NEWS.ru.

Если заемщик столкнулся с невозможностью погашения кредита, независимо от причин, и действительно не имеет средств для выплат, банкротство может стать выходом из ситуации, позволяющим избежать постоянного давления со стороны приставов и коллекторов. Эта процедура хорошо изучена и понятна. Важно помнить, что ипотечное жилье, если оно является единственным и по кредиту не было допущено просрочек, банк не конфискует. Если для вас важно сохранить ипотечную недвижимость, продолжайте своевременно вносить платежи в соответствии с графиком. В этом случае, даже в процессе банкротства, суд может оставить ипотеку за вами в рамках отдельного мирового соглашения, пояснил Ананьев.

Если у должника имеется другое имущество, не следует пытаться скрыть его путем дарения или продажи по заниженной стоимости, поскольку такие сделки легко оспорить. Юрист также отметил, что суд имеет право отменить сделки, совершенные за три года до подачи заявления о банкротстве, поэтому важно соблюдать все формальности и подтверждать расчеты банковскими документами.

При наличии имущества, которое вы хотите сохранить в процессе банкротства, крайне не рекомендуется избавляться от него безвозмездно, передавать близким родственникам, продавать по заниженной цене или за наличный расчет. В ходе процедуры банкротства все эти сделки могут быть легко оспорены, а имущество возвращено и реализовано на торгах. Чтобы свести к минимуму риск оспаривания сделок с имуществом, рекомендуется совершать их до возникновения просрочек по кредитам. Следует учитывать, что суд может оспорить сделки за трехлетний период, предшествующий дате принятия судом заявления о банкротстве, подытожил Ананьев.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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