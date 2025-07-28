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Студенческий десант на Дальнем Востоке: путину покоряют 5000 молодых кадров

5000 студентов на путине: какие трудовые проекты набирают популярность на Дальнем Востоке
1:02
Экономика

В этом году рекордное количество студентов, а именно 5 тыс. человек, отправилось в путинные отряды на рыбопромышленные предприятия. Для сравнения, в 2024 году участников было 4 тысячи.

судно
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
судно

Этим летом Российские студенческие отряды планируют провести два всероссийских, два окружных и 20 межрегиональных трудовых проектов на лососевой путине Дальнего Востока. География отрядов расширяется, и студенты отправляются даже на острова Итуруп и Шикотан.

Недавно прошло торжественное открытие межрегионального студенческого путинного отряда "Шикотан", в котором участвуют 60 молодых специалистов из шести регионов России. 30 студентов уже приступили к работе на рыбозаводе.

В Росрыболовстве отметили, что студенты из вузов получают практический опыт и знакомятся с потенциальными работодателями на ведущих отраслевых предприятиях, пишет Fishnews.

Уточнения

Шикота́н (от айнского слова, которое означает «большое населённое место» («ши» — большой; «котан» — поселение); яп. 色丹島 Сикотан) — самый крупный остров Малой гряды Курильских островов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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