Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда можно удалять пасынки у перцев в июле: советы агрономов по уходу
Банан в утренний или вечерний рацион: что нужно знать о правильном времени
Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Рандеву Лаймы Вайкуле
Народные средства и севооборот снижают численность колорадского жука
Павел Колобков о протестах на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси: "Это меньшинство"
Проверка качества топлива без сложных экспертиз: быстрый тест с использованием бумаги
Нутрициолог развеяла популярный миф о несочетаемости ряда продуктов
Учёные из Китая и Германии назвали собаку лучшим питомцем для людей старше 60 лет
Диетологи рекомендуют жарить яйца без масла с помощью огурца и воды

Государство ускоряет процесс: долги россиян по налогам до 100 тысяч будут списывать по-новому

Долги до 100 тысяч будут списывать быстрее и без суда
1:20
Экономика

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что с ноября в России планируют вводить механизм взыскания налоговых долгов с граждан до 100 тыс. рублей без обращения в суд.

долги
Фото: freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
долги

Этот порядок уже применяется для бизнеса, и теперь его хотят распространить на физических лиц. Никитин считает, что вероятность внедрения этого механизма высока, так как это часть работы Федеральной налоговой службы по цифровизации и ускорению налогового администрирования.

На начало 2025 года общая задолженность физических лиц по налогам составляет более 190 млрд рублей, в основном это неуплаченные транспортные, имущественные и земельные налоги. При этом новая процедура взыскания будет применяться только после уведомления должника о долге, и у человека будет срок для добровольной уплаты, прежде чем начнется автоматическое взыскание через приставов, пишет Газета.Ru.

Никитин отметил, что такая мера справедлива, если будет обеспечена хорошая информационная поддержка со стороны налоговых органов и защита социальных прав граждан. Он считает, что для большинства добросовестных налогоплательщиков это не станет проблемой, а касается лишь тех, кто систематически уклоняется от налогов.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Банан в утренний или вечерний рацион: что нужно знать о правильном времени
Пугачёва и Галкин* посетили фестиваль Рандеву Лаймы Вайкуле
Корейская революция в воздухе: зачем Корея обучает дронов убивать?
Долги до 100 тысяч будут списывать быстрее и без суда
Народные средства и севооборот снижают численность колорадского жука
Павел Колобков о протестах на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси: "Это меньшинство"
Проверка качества топлива без сложных экспертиз: быстрый тест с использованием бумаги
Нутрициолог развеяла популярный миф о несочетаемости ряда продуктов
Учёные из Китая и Германии назвали собаку лучшим питомцем для людей старше 60 лет
Диетологи рекомендуют жарить яйца без масла с помощью огурца и воды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.