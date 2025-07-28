Государство ускоряет процесс: долги россиян по налогам до 100 тысяч будут списывать по-новому

Долги до 100 тысяч будут списывать быстрее и без суда

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин сообщил, что с ноября в России планируют вводить механизм взыскания налоговых долгов с граждан до 100 тыс. рублей без обращения в суд.

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Этот порядок уже применяется для бизнеса, и теперь его хотят распространить на физических лиц. Никитин считает, что вероятность внедрения этого механизма высока, так как это часть работы Федеральной налоговой службы по цифровизации и ускорению налогового администрирования.

На начало 2025 года общая задолженность физических лиц по налогам составляет более 190 млрд рублей, в основном это неуплаченные транспортные, имущественные и земельные налоги. При этом новая процедура взыскания будет применяться только после уведомления должника о долге, и у человека будет срок для добровольной уплаты, прежде чем начнется автоматическое взыскание через приставов, пишет Газета.Ru.

Никитин отметил, что такая мера справедлива, если будет обеспечена хорошая информационная поддержка со стороны налоговых органов и защита социальных прав граждан. Он считает, что для большинства добросовестных налогоплательщиков это не станет проблемой, а касается лишь тех, кто систематически уклоняется от налогов.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





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