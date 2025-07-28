Как увеличить пенсию почти вдвое: эксперт раскрыл неожиданный способ

Как увеличить свою пенсию на 70%: простой, но эффективный способ от экономиста

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Игорь Балынин заявил, что увеличить размер пенсии на 70% возможно, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже, чем возникло право на нее.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

В таком случае будут применены коэффициенты повышения к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и фиксированной выплате: чем позже подашь заявку, тем выше будет размер пенсии.

Если, к примеру, обратиться за назначением пенсии на семь лет позже, количество ИПК увеличится на 74%, а фиксированная выплата вырастет на 58%. Если же на восемь лет позже, то ИПК вырастет на 90%, а фиксированная выплата — на 73%.

Балынин привел пример: если у человека уже есть 109,521 ИПК, то при обращении за пенсией в 2025 году ее размер составит 24 863,81 рубля. Если бы право на пенсию возникло семь лет назад, размер пенсии в 2025 году составил бы 41 837,81 рубля (68% выше), а если бы право возникло восемь лет назад — 45 726,94 рубля (84% выше), пишет Газета.Ru.

Экономист подчеркнул, что решение о том, когда подавать заявку на пенсию, каждый гражданин принимает самостоятельно, учитывая свою пенсионную стратегию.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.