Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Долги до 100 тысяч будут списывать быстрее и без суда
Народные средства и севооборот снижают численность колорадского жука
Павел Колобков о протестах на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси: "Это меньшинство"
Проверка качества топлива без сложных экспертиз: быстрый тест с использованием бумаги
Нутрициолог развеяла популярный миф о несочетаемости ряда продуктов
Учёные из Китая и Германии назвали собаку лучшим питомцем для людей старше 60 лет
Диетологи рекомендуют жарить яйца без масла с помощью огурца и воды
Российский химик рассказал о китайских кристаллах для лазерного оружия против спутников
В Германии в реке Траве обнаружено ганзейское судно с грузом извести 17 века

Как увеличить пенсию почти вдвое: эксперт раскрыл неожиданный способ

Как увеличить свою пенсию на 70%: простой, но эффективный способ от экономиста
1:38
Экономика

Экономист Игорь Балынин заявил, что увеличить размер пенсии на 70% возможно, если обратиться за ее назначением на семь-восемь лет позже, чем возникло право на нее.

Пожилой мужчина с ноутбуком
Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилой мужчина с ноутбуком

В таком случае будут применены коэффициенты повышения к индивидуальным пенсионным коэффициентам (ИПК) и фиксированной выплате: чем позже подашь заявку, тем выше будет размер пенсии.

Если, к примеру, обратиться за назначением пенсии на семь лет позже, количество ИПК увеличится на 74%, а фиксированная выплата вырастет на 58%. Если же на восемь лет позже, то ИПК вырастет на 90%, а фиксированная выплата — на 73%.

Балынин привел пример: если у человека уже есть 109,521 ИПК, то при обращении за пенсией в 2025 году ее размер составит 24 863,81 рубля. Если бы право на пенсию возникло семь лет назад, размер пенсии в 2025 году составил бы 41 837,81 рубля (68% выше), а если бы право возникло восемь лет назад — 45 726,94 рубля (84% выше), пишет Газета.Ru.

Экономист подчеркнул, что решение о том, когда подавать заявку на пенсию, каждый гражданин принимает самостоятельно, учитывая свою пенсионную стратегию.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Юрист объяснил, законно ли включение чаевых в счет
3D-фитнес: тренировки в трех плоскостях улучшают состояние мышц и суставов
Юрист Хаустов напомнил о налоговой льготе для дачников
Как увеличить свою пенсию на 70%: простой, но эффективный способ от экономиста
Психологи считают насыщенность опытом важным компонентом хорошей жизни
От туши до пудры: 5 продуктов, которые уже не выполняют свою роль
Юрист рассказала, в каких случаях разговор с ИИ может выступить доказательством в суде
Бишон-фризе, выжла и бордер-колли тяжело переносят разлуку с хозяином
Полив герани рисовой водой улучшает устойчивость к перепадам температуры
Toyota разрабатывает турбомотор G20E с ресурсом до 1,5 млн км
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.