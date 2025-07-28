Бензиновый парадокс: в какой стране самое дорогое топливо, но люди счастливы

Рейтинг доступности бензина в Европе: позиция России и сравнение с другими странами — как изменились цены

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первой половине 2025 года Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

На среднюю зарплату россияне могут купить 1360,2 литра бензина. Цены на топливо немного поднялись: АИ-95 стоит 62,3 руб. за литр (на 2,7% дороже, чем в начале года), а дизельное топливо — 71,5 руб. (с ростом в 2%).

В предыдущем рейтинге, составленном в январе 2025 года, Россия также была на 15-м месте, тогда на среднюю зарплату можно было купить 1242,6 литра. А в январе 2024 года этот показатель составлял 1164,7 литра.

Люксембург занял первое место в рейтинге с возможностью покупки 2875,3 литра бензина на среднюю зарплату, а стоимость бензина там — 134 рубля. На последнем месте, 32-м, оказалась Молдавия, где жители могут позволить себе только 546,2 литра бензина по цене 109 рублей.

По уровню цен на бензин Россия занимает второе место (62,3 руб.), немного дешевле только в Казахстане (40,1 руб.). А вот самое дорогое топливо в Дании — 179,5 рубля за литр, пишет РИА Новости.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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