Бензиновый парадокс: в какой стране самое дорогое топливо, но люди счастливы

В первой половине 2025 года Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения.
На среднюю зарплату россияне могут купить 1360,2 литра бензина. Цены на топливо немного поднялись: АИ-95 стоит 62,3 руб. за литр (на 2,7% дороже, чем в начале года), а дизельное топливо — 71,5 руб. (с ростом в 2%).
В предыдущем рейтинге, составленном в январе 2025 года, Россия также была на 15-м месте, тогда на среднюю зарплату можно было купить 1242,6 литра. А в январе 2024 года этот показатель составлял 1164,7 литра.
Люксембург занял первое место в рейтинге с возможностью покупки 2875,3 литра бензина на среднюю зарплату, а стоимость бензина там — 134 рубля. На последнем месте, 32-м, оказалась Молдавия, где жители могут позволить себе только 546,2 литра бензина по цене 109 рублей.
По уровню цен на бензин Россия занимает второе место (62,3 руб.), немного дешевле только в Казахстане (40,1 руб.). А вот самое дорогое топливо в Дании — 179,5 рубля за литр, пишет РИА Новости.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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