Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для идеальных кудрей используйте детокс-шампуни и увлажняющие маски для волос
Занятия боксом помогают улучшить уверенность в себе и выносливость
10 причин посетить пляж Балос на Крите: ваши мечты о пляжном отдыхе сбудутся
Стоматолог Денис Моисеев: вейпы вызывают сухость, кариес и воспаление дёсен
Дана Борисова об участии дочери в Выживалити: зачем ей этот опыт
Громкое мяуканье у кошки сигнализирует о скуке, тревоге или нарушении режима
Учёные IPHES-CERCA обнаружили следы обезглавливания на костях ребёнка Homo antecessor
Смесь диатомита и горчичного жмыха защищает смородину и повышает урожай
Психологи советуют поддерживать внимание при движении по знакомым дорогам

Бензиновый парадокс: в какой стране самое дорогое топливо, но люди счастливы

Рейтинг доступности бензина в Европе: позиция России и сравнение с другими странами — как изменились цены
1:41
Экономика

В первой половине 2025 года Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина для населения.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

На среднюю зарплату россияне могут купить 1360,2 литра бензина. Цены на топливо немного поднялись: АИ-95 стоит 62,3 руб. за литр (на 2,7% дороже, чем в начале года), а дизельное топливо — 71,5 руб. (с ростом в 2%).

В предыдущем рейтинге, составленном в январе 2025 года, Россия также была на 15-м месте, тогда на среднюю зарплату можно было купить 1242,6 литра. А в январе 2024 года этот показатель составлял 1164,7 литра.

Люксембург занял первое место в рейтинге с возможностью покупки 2875,3 литра бензина на среднюю зарплату, а стоимость бензина там — 134 рубля. На последнем месте, 32-м, оказалась Молдавия, где жители могут позволить себе только 546,2 литра бензина по цене 109 рублей.

По уровню цен на бензин Россия занимает второе место (62,3 руб.), немного дешевле только в Казахстане (40,1 руб.). А вот самое дорогое топливо в Дании — 179,5 рубля за литр, пишет РИА Новости.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Популярное
27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне

27 июля 1941 года — гибель парохода "Ленин" у берегов Крыма, повлекшая, возможно, наибольшее число жертв на море. О других важных исторических событиях этого дня читайте в дайджесте Pravda.Ru.

27 июля: новый Титаник, авиакатастрофа во Львове и игры в Лондоне
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
Крики в честь победителей смешивались с истериками женщин… — писала газета Биржевые новости 27 июля 1908 года
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
На Украине идёт война силовиков, которые стали политиками. Это уже агония государства Любовь Степушова Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Занятия боксом помогают улучшить уверенность в себе и выносливость
Рейтинг доступности бензина в Европе: позиция России и сравнение с другими странами — как изменились цены
10 причин посетить пляж Балос на Крите: ваши мечты о пляжном отдыхе сбудутся
Стоматолог Денис Моисеев: вейпы вызывают сухость, кариес и воспаление дёсен
Дана Борисова об участии дочери в Выживалити: зачем ей этот опыт
Громкое мяуканье у кошки сигнализирует о скуке, тревоге или нарушении режима
Учёные IPHES-CERCA обнаружили следы обезглавливания на костях ребёнка Homo antecessor
Смесь диатомита и горчичного жмыха защищает смородину и повышает урожай
Психологи советуют поддерживать внимание при движении по знакомым дорогам
Как приготовить куриные шашлычки с соусом хайдари: советы профессионалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.